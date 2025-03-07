Entry пропонує сервери на AMD EPYC 4004

Компанія Entry офіційно повідомила про запуск нової серії серверів на базі процесорів AMD EPYC 4004.
Випуск сімейства EPYC 4004 на базі Ryzen дозволив AMD офіційно закріпитися в сегменті молодших серверів завдяки підтримці серверних ОС (Microsoft Windows Server 2022, RHEL 9.4, SLES 15 SP5, Ubuntu 22.04).
Процесори AMD перевершують Intel Xeon E за всіма показниками: кількістю ядер (16 проти 8), значно вищими тактовими частотами, розширеними можливостями масштабування пам’яті DDR5 ECC (192 ГБ проти 128 ГБ).
Крім того, процесори та чіпсети AMD підтримують RAID-масиви рівнів 0, 1 і 10 для накопичувачів SATA та NVMe. За порівняно невеликого обсягу операційних даних можна взагалі обійтися виключно NVMe SSD, які вже дешевші за SATA SSD.
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