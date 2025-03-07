Entry пропонує сервери на AMD EPYC 4004

Процесори AMD перевершують Intel Xeon E за всіма показниками: кількістю ядер (16 проти 8), значно вищими тактовими частотами, розширеними можливостями масштабування пам’яті DDR5 ECC (192 ГБ проти 128 ГБ).

Крім того, процесори та чіпсети AMD підтримують RAID-масиви рівнів 0, 1 і 10 для накопичувачів SATA та NVMe. За порівняно невеликого обсягу операційних даних можна взагалі обійтися виключно NVMe SSD, які вже дешевші за SATA SSD.