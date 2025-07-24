Міноборони продовжить масштабувати технології українських дронів-перехоплювачів

24 июля 2025 г., 8:25

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Міністр оборони України Денис Шмигаль зустрівся із Першим віцепремʼєр-міністром Михайлом Федоровим, Brave1, командою Міністерства цифрової трансформації, виробниками дронів та найбільшими волонтерськими фондами України.

«Держава розвиває ринок українських дронів-перехоплювачів. Вчора три виробники отримали контракти. Загалом маємо вже чотири контракти на понад 3 млрд грн. Будемо надалі масштабувати ці технології», – підкреслив очільник Міноборони України.

Під час зустрічі сторони зосередилися на забезпеченні безпілотниками українських воїнів на передовій.

Зокрема, велику увагу приділили дронам-перехоплювачам, які здатні протидіяти російським «шахедам». За словами Дениса Шмигаля, Президент поставив завдання розвивати цей напрям, і вже укладено чотири держконтракти з виробниками.

«Цього тижня також говорили з великими державними банками про кредитування виробників під держгарантії. Крім того, Міноборони веде перемовини з партнерами про залучення фінансування на закупівлю таких перехоплювачів. Досягнуто перших домовленостей. Консолідуємо зусилля заради безпеки й мирного майбутнього», – зазначив міністр оборони України.

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