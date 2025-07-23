Квартальний дохід SAP зріс на 12% до 9,03 млрд євро

23 июля 2025 г., 17:35

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Компанія SAP SE оголосила фінансові результати за другий квартал та перше півріччя 2025 року.





Попри те, що загальні доходи перевершили очікування, а прибуток на акцію виявився вищим прогнозів, інвестори відреагували стримано через незначне відставання від прогнозів щодо хмарних доходів, що призвело до падіння акцій після закриття торгів.





За звітний період загальний дохід компанії склав 9,03 млрд євро, що на 12% більше порівняно з минулим роком, проте трохи нижче цільового показника аналітиків у 9,09 млрд євро.





Водночас, прибуток на акцію до певних витрат, таких як компенсації акціями, склав 1,50 євро, перевищивши цільовий показник у 1,43 євро. Чистий прибуток SAP досяг 1,75 млрд євро, значно збільшившись з 1,3 млрд євро роком раніше. Операційний прибуток, ключовий показник для софтверних компаній, зріс до 2,57 млрд євро (на 32% у порівнянні з 1,94 млрд євро минулого року).





Хмарні доходи за звітний період склали 5,13 млрд євро, збільшившись на 24% у річному порівнянні, що, проте, виявилося трохи нижче оцінки аналітиків у 5,18 млрд євро. Цей показник є важливим для німецького софтверного гіганта, оскільки компанія зосереджена на переході клієнтів у хмару, що, ймовірно, викликало певне розчарування в інвесторів.





Водночас інвесторів міг потішити спеціальний показник – поточний резерв хмарних контрактів (Current Cloud Backlog, CCB), який перевищив очікування, досягнувши 18,05 млрд євро. Цей показник, що відображає обсяг майбутніх доходів від поточних контрактів, зріс на 28% у кварталі, незначно випередивши цільовий показник ринку у 18,01 млрд євро.





Генеральний директор SAP Крістіан Кляйн (Christian Klein) високо оцінив "видатні результати" компанії за квартал. «Інновації в АІ, такі як Joule, що стає доступним повсюдно, а також SAP Business Data Cloud як потужний прискорювач АІ, роблять наше портфоліо набагато сильнішим», — наголосив він.





Компанія не надала прогнозів на третій квартал, але підтвердила свій попередній прогноз на 2025 фінансовий рік, заявивши, що очікує загального хмарного доходу за рік у діапазоні від 21,6 млрд до 21,9 млрд євро за постійного курсу валют. Це значне зростання порівняно з минулим роком, коли хмарний дохід становив 17,1 млрд євро.





Як і багато інших технологічних постачальників, SAP занепокоєна тим, що тарифна політика президента США Дональда Трампа може призвести до скорочення витрат підприємств на інформаційні технології та програмне забезпечення. Однак фінансовий директор SAP Домінік Асам (Dominik Asam) заявив, що він "обережно оптимістичний" щодо того, що компанія може пройти рік відносно неушкодженою, хоча й продовжуватиме пильно стежити за геополітичними подіями та тенденціями.

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