Міненерго: енергосистема України працює стабільно попри сезонні навантаження

16 июня 2025 г., 10:25

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Міністерство енергетики України, повідомило попри літнє підвищення температури та зростання навантаження на мережу, ситуація в українській енергосистемі залишається стабільною.

Всі необхідні балансові розрахунки було зроблено з урахуванням досвіду минулого року. Про це заявив перший заступник міністра енергетики Юрій Шейко.

«На сьогодні у нас енергосистема збалансована повністю, ніяких відключень енергії не здійснюється, окрім тих населених пунктів, які розташовані в зоні бойових дій, де під обстрілами перебувають підстанції та лінії електропередачі», — зазначив він.

Перший заступник міністра повідомив, що цього року ситуація значно краща, ніж торік, у системі з’явилися додаткові потужності, збільшився обсяг доступної генерації, а також передбачено механізми покриття дефіциту в пікові години за рахунок імпорту електроенергії.

«Ми не виключаємо можливих ризиків, зокрема через бойові дії, але якщо брати поточну ситуацію, то ми не бачимо таких ризиків – система працює стабільно», – наголосив Юрій Шейко.

Також він звернув увагу, що одним із важливих чинників стабільної роботи енергосистеми є ощадливе та раціональне використання електроенергії самими споживачами. Такий свідомий підхід допоможе знизити навантаження на систему та зберегти стабільність енергопостачання.

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