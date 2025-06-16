Meta вкладає 14,3 млрд дол. у Scale AI та переманює її засновника

16 июня 2025 г., 9:35

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Як повідомляє CNBC, засновник Scale AI Александр Ванг (Alexandr Wang) у четвер повідомив співробітникам компанії у службовій записці, що переходить до Meta. Тобто він підтвердив повідомлення, що з'явилися на початку тижня, про його перехід і великі інвестиції від соціальної мережі.

Meta вкладе 14,3 млрд дол. у Scale AI в рамках угоди і отримає 49% акцій стартапу в галузі штучного інтелекту, але не матиме права голосу, як стало відомо.

«Як ви, мабуть, зрозуміли з останніх новин, можливості такого масштабу часто мають свою ціну, — написав Ван у меморандумі, який він опублікував на X. - У цьому випадку ціною є мій відхід. Бути вашим генеральним директором було для мене найбільшим задоволенням у житті».

Scale AI призначає Джейсона Дроге (Jason Droege), головного директора з питань стратегії, на посаду генерального директора. Раніше Дроге був партнером у венчурній компанії Benchmark і віце-президентом Uber.

Невелика кількість співробітників Scale AI також приєднається до Meta в рамках угоди, написав Ван.

Представник Meta підтвердив, що компанія завершила «стратегічне партнерство та інвестиції в Scale AI».

«В рамках цього ми поглибимо нашу спільну роботу з виробництва даних для моделей АІ, а Олександр Ван приєднається до Meta, щоб працювати над нашими зусиллями в галузі суперінтелекту, - завив представник Meta. - Ми поділимося більше про ці зусилля та чудових людей, які приєднаються до цієї команди, в найближчі тижні».

Аналітики зазначають, що велика ставка Meta на Ванга вписується в плани генерального директора Марка Цукерберга щодо посилення зусиль його компанії в галузі АІ в умовах жорсткої конкуренції з боку OpenAI і материнської компанії Google Alphabet. Цукерберг зробив АІ головним пріоритетом своєї компанії на 2025 рік, але все більше розчаровується у своїй команді. Особливо після того, як остання версія флагманських моделей Llama AI від Meta отримала прохолодну реакцію від розробників, як повідомило CNBC на початку цього тижня.

Хоча Цукерберг традиційно призначав на високі посади співробітників, які працюють у компанії давно. Тепер він вирішив, що людина зі сторони, Ван, краще підійде для нагляду за ініціативами в галузі АІ, які вважаються критично важливими для компанії.

Scale AI, яка заснована у 2016 році, має серед своїх клієнтів низку конкурентів Meta, зокрема Google, Microsoft і OpenAI. Meta є одним з найбільших клієнтів Scale AI.

Представник Scale AI заявив, що інвестиції Meta і найм Ванга не вплинуть на клієнтів стартапу, і що Meta не буде мати доступу до будь-якої його бізнес-інформації або даних.

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