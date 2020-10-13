Холдинг Techiia вложит 15 млн долл. в строительство ЦОД

13 октября 2020 г., 16:25

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«Министерство цифровой трансформации Украины» и холдинг Techiia подписали меморандум о сотрудничестве по развитию отрасли информационных технологий, строительстве ЦОД, развитии киберспорта и STEM-образования.

Сотрудничество предполагает в частности реализацию проекта «Экотехнопарка» в Херсонской области. В его основе – ЦОД мощностью до 500 МВт для выполнения функций хранения, обработки данных и 3D-рендеринга.

Для реализации первой очереди проекта планируется привлечь не менее 200 млн. долл. инвестиций в инфраструктуру. При этом, как отметили представители Techiia, холдинг уже готов вложить 15 млн. долл. собственных средств в строительство ЦОД.

Ожидается, что ЦОД сможет разместить оборудование стоимостью около 1 млрд долл, а сам проект позволит создать по меньшей мере 200 рабочих мест.

Презентация меморандума состоялась на новой арене киберспортивного медиахолдинга WePlay Esports, который является частью Techiia.

«Реализации проекта будет способствовать принятие законопроекта №3199 "О внесении изменений в Закон Украины "О рынке электрической энергии"", который позволит системным инвесторам на прозрачных условиях специального аукциона получить конкурентный тариф и заключить долгосрочный договор на поставку электрической энергии с государственными генерирующими компаниями. Ведь строительство ЦОДа общей мощностью до 500 МВт позволит максимально загрузить все шесть энергоблоков Запорожской АЭС», – заявил Александр Борняков, заместитель министра цифровой трансформации Украины по вопросам развития ИТ.

Среди других стратегических направлений сотрудничества Минцифры и Techiia – развитие киберспортивной инфраструктуры, в частности – строительство киберспортивных арен и гостиниц, развитие STEM-образования в Украине.

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