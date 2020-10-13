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IBM помог Центральному банку Азербайджана создать систему BankID на базе блокчейна

13 октября 2020 г., 15:45
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IBM помог Центральному банку Азербайджана создать систему BankID на базе блокчейна

«Центральный банк Азербайджанской Республики» запустил цифровую систему идентификации (DIS) под названием BankID, которая позволит гражданам и юридическим лицам страны безопасно пользоваться онлайн-услугами банков. Проект по внедрению DIS – это инициатива Центрального банка в рамках государственной программы по расширению цифровых платежей в Азербайджанской Республике в 2018-2020 гг. Система, работающая на основе блокчейна, была создана компанией IBM с использованием Hyperledger Fabric – платформы с отрытым кодом консорциума Linux Foundation. Такие технологии помогают обеспечить безопасность, простоту и удобство финансовых операций.

Система построена на базе программно определенной и виртуализируемой инфраструктуры и работает по принципу «знай своего клиента», то есть она позволяет банкам проверять, действительно ли клиент является тем, за кого себя выдает, и соблюдает ли он действующие законы. Граждане Азербайджана смогут управлять своими цифровыми удостоверениями в режиме онлайн – это повысит точность данных и сведет к минимуму возможные риски мошенничества.

Благодаря внедрению новой системы физические лица, индивидуальные предприниматели и юридические лица Азербайджана теперь могут дистанционно открывать банковские счета и заказывать банковские карты. В ближайшем будущем появится возможность получать займы, кредитные карты и пользоваться другими финансовыми услугами.

Систему DIS планируется в дальнейшем расширить, подключив к ней не только банковский сектор, но и другие сферы экономики, а также добавив в список участников другие государственные организации и ряд авторизованных поставщиков услуг.

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