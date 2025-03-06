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Мінцифра будує партнерство з Nvidia у сфері штучного інтелекту

6 марта 2025 г., 16:35

Представники Міністерства цифрової трансформації спільно з керівниками Winwin AI Center of Excellence та Дія.City провели першу зустріч з командою ключового світового виробника AI-чипів і суперкомпʼютерів Nvidia. На чипах компанії працює більшість AI-продуктів у світі – ChatGPT, Gemini, Mistral, DeepSeek, а вже цього року Nvidia планує створити AI-хмару на власних чипах.

На зустрічі зокрема обговорювалася потенційна співпраця між Nvidia та Winwin AI Center of Excellence. У фокусі – використання рішень компанії для виробництва українських AI-продуктів для держсектору та підтримка стартапів. Тільки за минулий рік Nvidia інвестувала понад 1 млрд дол. в AI-стартапи по всьому світу.

Nvidia формує майбутнє штучного інтелекту. Тож партнерство з фактичним лідером галузі потенційно дозволить переймати найкращий світовий досвід та залучити інвестиції для розбудови AI-індустрії в Україні.

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