CyberArk купує Zilla Security, розробника рішень для керування обліковими записами на базі AI

6 марта 2025 г., 17:35

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CyberArk, що спеціалізується у сфері безпеки облікових записів, за 165 млн дол. купує Zilla Security, розробника рішень для керування обліковими записами та їх адміністрування (IGA), інформує Bakotech. Ця угода посилює стратегію CyberArk, спрямовану на створення всеосяжної платформи для забезпечення захисту кожного облікового запису – як людського, так і програмного – за допомогою відповідного рівня контролю привілеїв.

Технології Zilla на основі штучного інтелекту розширять платформу CyberArk Identity Security завдяки масштабованій автоматизації, що прискорює відповідність вимогам та надання доступу в цифрових середовищах, водночас підвищуючи рівень безпеки та ефективність операцій.

В умовах цифрової трансформації компаніям потрібні масштабовані рішення, які можуть безперешкодно працювати в гібридних середовищах. Традиційні IGA-системи розроблялися для локальних інфраструктур, покладаючись на ручні процеси та довготривалі впровадження, які гальмують компанії та ускладнюють досягнення результатів. Сучасні IGA-рішення, зокрема Zilla, створені для хмарних середовищ, використовують процеси на основі АІ та готові інтеграції для підвищеної видимості в хмарних і SaaS-додатках, що забезпечує ефективне управління доступом та життєвим циклом облікових записів.

На відміну від застарілих IGA-систем, Zilla Security розробила свою IGA-платформу з нуля, щоб відповідати вимогам цифрового середовища, яке характеризується стрімким збільшенням кількості SaaS-додатків, децентралізованим управлінням та зростанням загроз у сфері безпеки облікових записів.

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