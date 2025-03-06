Lenovo представила нові ноутбуки Yoga та IdeaPad на MWC 2025

6 марта 2025 г., 15:35

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Під час Mobile World Congress 2025 компанія Lenovo представила лінійку інноваційних пристроїв Yoga та IdeaPad, що поєднують штучний інтелект, потужну апаратну частину та сучасні програмні рішення, а також нові ноутбуки серій Yoga Aura Edition та Copilot+ PC оснащені процесорами Intel Core Ultra, AMD Ryzen AI та Snapdragon X.



Lenovo розширює можливості користувачів завдяки новій серії ноутбуків Yoga Aura Edition та Copilot+ PC, що поєднують передові технології, продуктивність і штучний інтелект. Ці пристрої підіймають рівень ефективності завдяки процесорам Intel Core Ultra, AMD Ryzen AI та Snapdragon X, дисплеям PureSight Pro OLED і вдосконаленим можливостям штучного інтелекту.



Yoga Pro 9i Aura Edition (16") оснащений процесором Intel Core Ultra 9 285H та графікою NVIDIA GeForce RTX 5070, що дає змогу працювати з вимогливими AI-застосунками. 16-дюймовий 3.2K Tandem OLED-дисплей PureSight Pro з яскравістю до 1600 ніт та 100% охопленням sRGB, P3 та Adobe RGB забезпечує точну передачу кольорів та підтримку Dolby Vision. Додатково пристрій отримав шість динаміків Dolby Atmos, а батарея на 84 Вт-год гарантує тривалу автономність.



Ноутбук оснащений вбудованими AI-функціями, які покращують продуктивність у застосунках для відео, фото, музики та 3D-моделювання. Система Lenovo X Power, створена на основі машинного навчання, забезпечує динамічне налаштування продуктивності та енергоефективності. Завдяки TDP до 130 Вт і високошвидкісній оперативній пам’яті пристрій працює стабільно навіть під максимальним навантаженням, залишаючись холодним і тихим завдяки ефективній системі охолодження.



IdeaPad Slim 3x (15") поєднує компактний дизайн, високу автономність та вбудовані функції штучного інтелекту. Оснащений процесором Snapdragon X із графічним прискоренням 45 TOPS та дисплеєм із роздільною здатністю до 3K та частотою 144 Гц. Акумулятор 60 Вт-год гарантує тривалу роботу без підзарядки, а технологія Rapid Charge дає до двох годин автономності лише після 15 хвилин зарядки. Корпус виконаний із металу та протестований на відповідність стандарту MIL-STD-810H.



Lenovo продовжує розширювати можливості своїх пристроїв, поєднуючи потужне залізо з інтелектуальними функціями. Нові моделі Yoga, ThinkPad та IdeaPad отримали сучасний дизайн покращену продуктивність та алгоритми штучного інтелекту, що робить їх універсальним інструментом для роботи, навчання та творчості.



Lenovo ThinkPad X9 Aura Edition: лінійка ThinkPad X9 отримала підтримку AI-функцій, що оптимізують робочі процеси. Компактні, легкі та продуктивні ноутбуки цієї серії поєднують класичний дизайн ThinkPad із розширеними можливостями Aura Edition. Smart Modes автоматично адаптує продуктивність системи залежно від завдань, балансуючи між продуктивністю та автономністю. Smart Share забезпечує швидкий обмін файлами між ноутбуком та мобільними пристроями, а Smart Care дозволяє отримувати технічну підтримку та моніторити стан системи в режимі реального часу.



Yoga Pro 7i Aura Edition (14") поєднує потужність, компактність та функції Aura Edition, що покращують продуктивність та користувацький досвід. Оснащений процесором Intel Core Ultra 9, до 32 ГБ оперативної пам’яті та 14,5-дюймовим 3K OLED-дисплеєм PureSight Pro із підтримкою Dolby Vision. Інтелектуальне управління ресурсами забезпечує стабільну роботу навіть при високому навантаженні. Система Lenovo X Power ефективно розподіляє енергію між процесором та оперативною пам'яттю забезпечити 75 Вт TDP.



Ноутбук Lenovo Yoga Pro 7 (14") оснащений процесором AMD Ryzen AI 300 Series та NPU з продуктивністю 50 TOPS, що прискорює роботу AI-функцій у творчих застосунках. Технологія Lenovo X Power оптимізує продуктивність та енергоефективність, адаптуючись до поточних завдань. 3K OLED-дисплей Lenovo PureSight Pro забезпечує точну передачу кольорів. Клавіатура з ходом 1,5 мм, стійка до олії та води, а також аудіосистема з Dolby Atmos покращують користувацький досвід. Пристрій має два порти USB-4 Type-C та два USB-A для підключення периферії.



Обидва пристрої Yoga 7 2-в-1 (16") та (14") поєднують мобільність та продуктивність завдяки конструкції з поворотом на 360°. Режими ноутбука, планшета або намету адаптуються до різних завдань, а новий стилус Yoga Pen (доступний окремо) допомагає у керуванні. Моделі працюють на процесорах AMD Ryzen AI 300 Series з 50 TOPS NPU, а технологія Lenovo AI Core динамічно керує ресурсами, забезпечуючи оптимальний баланс між потужністю та енергоефективністю залежно від навантаження. Сенсорні OLED-дисплеї PureSight (до 2,8K) підтримують яскравість до 1100 ніт і частоту оновлення 120 Гц.



Лінійка ноутбуків IdeaPad пропонує різні варіанти для роботи та творчості. Моделі IdeaPad 5 2-в-1 (16") та (14") оснащені процесорами AMD Ryzen AI 300 Series із продуктивністю до 50 TOPS та підтримкою Copilot+1, що забезпечує ефективну роботу AI-функцій. IdeaPad Pro 5 має дискретну відеокарту NVIDIA GeForce RTX 50 для ресурсомістких завдань, IdeaPad Slim 5 — оптимальне рішення для мобільної продуктивності, а IdeaPad 5 2-в-1 — для максимальної зручності та гнучкості у використанні.

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