Мифология и моновендорность

19 ноября 2021 г., 14:06

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Соблюдать моновендорность серверной инфраструктуры – все равно что покупать лекарства только одного производителя или питаться одними огурцами.

“Качество исполнения”, “производственная культура”, “преемственность модельных рядов” – маркетинговые термины. На таких строится мифология. А что на деле?

Большинство серверных вендоров – безлошадные, fabless. Заказы для них выполняют несколько фабрик, с разными технологическими процессами и разной компонентной базой.

От поколения к поколению платформы одного вендора отличаются радикально, не меньше, чем платформы-современники разных вендоров.

Культура проектирования и производства массовых платформ у всех вендоров близка (если не брать во внимание совсем уж ноу-неймов).

А в чем же разница?

"Сила бренда". Устойчивость сбытовой сети, напор продавцов. Чтобы противостоять ему, заказчик должен быть "в теме". Чтение профильных технологических материалов в помощь.

Вкусовщина. "Кому нравится поп, кому попадья, кому попова дочка". Перебивается только рациональными аргументами. В конце концов, серверы – профессиональный инструмент для работы в конкретных приложениях. Чем точнее подобран инструмент - тем продуктивнее работа. Название инструмента на продуктивность не влияет.

Сервисная политика. Вендоры привязывают к себе покупателя обещаниями быстрого реагирования (например, суля реакцию NBD или даже за 4 часа, 24/7). Но здравый смысл подсказывает следующее:

1. В наших условиях (слабой экономики, неустойчивого спроса, плохой логистики) это приводит к тому, что вендоры сознательно ограничивают ассортимент – иначе как обеспечить складской запас запчастей?

2. Отреагировать - не значить восстановить работоспособность. Регистрация сервисного обращения вендором - тоже "реакция".

3. Непрерывность работы и постоянная доступность данных – не забота вендора железа. Хозяин сам должен делать инфраструктуру устойчивой к отказам: строить кластеры, сохранять данные на стороне, иметь сценарии DR, настраивать уведомления об отказах, делать профилактику….

Как быть?

Меньше слушать пропаганду “силы бренда”, больше времени тратить на анализ приложений заказчика. Ведь всем нужен результат, всем нужна продуктивность.

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