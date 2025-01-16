Україна та Латвія планують створення спільних підприємств для виробництва дронів

Міністр оборони України Рустем Умєров провів зустріч із спікеркою Сейму Латвії Дайгою Мієрінею під час візиту латвійської делегації до Києва. Основною темою переговорів стало посилення співпраці між Україною та Латвією у сфері оборони у 2025 році, зокрема у виробництві та використанні безпілотних літальних апаратів.
Латвія є одним із лідерів Коаліції дронів і активно працює над залученням нових партнерів. У межах останнього засідання у форматі «Рамштайн» країни-лідери узгодили план роботи коаліції до 2027 року, включаючи зобов’язання щодо підтримки союзників.
Одна з ключових тем обговорення – можливість створення спільних підприємств для виробництва дронів, зокрема дальньої дії.
«Ми можемо залучити доходи від заморожених російських активів для розвитку цього напрямку», – зазначив міністр оборони України Рустем Умєров.
Латвійська делегація своєю чергою повідомила про зміни у національному законодавстві, які сприятимуть розвитку оборонної промисловості та поглибленню співпраці між українським і латвійським оборонно-промисловими комплексами.
«Дякую Латвії за незмінну підтримку – політичну, військову та фінансову. Наші зустрічі завжди приносять конкретні результати», – підсумував міністр оборони України.
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