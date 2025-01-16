Україна та Латвія планують створення спільних підприємств для виробництва дронів

16 января 2025 г., 8:05

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Міністр оборони України Рустем Умєров провів зустріч із спікеркою Сейму Латвії Дайгою Мієрінею під час візиту латвійської делегації до Києва. Основною темою переговорів стало посилення співпраці між Україною та Латвією у сфері оборони у 2025 році, зокрема у виробництві та використанні безпілотних літальних апаратів.

Латвія є одним із лідерів Коаліції дронів і активно працює над залученням нових партнерів. У межах останнього засідання у форматі «Рамштайн» країни-лідери узгодили план роботи коаліції до 2027 року, включаючи зобов’язання щодо підтримки союзників.

Одна з ключових тем обговорення – можливість створення спільних підприємств для виробництва дронів, зокрема дальньої дії.

«Ми можемо залучити доходи від заморожених російських активів для розвитку цього напрямку», – зазначив міністр оборони України Рустем Умєров.

Латвійська делегація своєю чергою повідомила про зміни у національному законодавстві, які сприятимуть розвитку оборонної промисловості та поглибленню співпраці між українським і латвійським оборонно-промисловими комплексами.

«Дякую Латвії за незмінну підтримку – політичну, військову та фінансову. Наші зустрічі завжди приносять конкретні результати», – підсумував міністр оборони України.

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