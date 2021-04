Microsoft приобретает Nuance за 19,7 млрд долл.

12 апреля 2021 г., 16:55

Microsoft и Nuance Communications официально сообщили о заключении соглашения, в рамках которого активы последней будут приобретены по цене 56 долларов за акцию, что предполагает премию в 23% к цене на момент закрытия биржи.



В пятницу, 9 апреля, сделка была полностью оплачена наличными на сумму 19,7 млрд долл., включая чистый долг Nuance.



Как отмечается в общем заявлении, Nuance - лидер в области облачных вычислений и программного обеспечения для искусственного интеллекта, обладающий опытом в сфере здравоохранения и корпоративного ИИ, который накапливался десятилетиями.



Марк Бенджамин (Mark Benjamin) останется генеральным директором Nuance и будет подчиняться Скотту Гатри (Scott Guthrie), исполнительному вице-президенту по облачным технологиям и искусственному интеллекту в Microsoft.



Microsoft в последнее время активизировала свои усилия по предоставлению отраслевых облачных предложений для поддержки клиентов и партнеров. Эти усилия включают и Microsoft Cloud for Healthcare, представленный в 2020 году и направленный на удовлетворение потребностей быстро трансформирующейся и растущей отрасли здравоохранения. Сегодняшнее объявление о приобретении представляет собой еще один шаг в отраслевой облачной стратегии Microsoft.



Nuance является пионером и ведущим поставщиком диалогового ИИ и облачного клинического анализа для медицинских учреждений. Продукты Nuance включают Dragon Ambient eXperience, Dragon Medical One и PowerScribe One для отчетов о радиологии. Решения Nuance без проблем работают с основными системами здравоохранения, включая электронные медицинские записи (Electronic Health Records, EHR), позволяющие упростить ведение клинической документации и таким образом улучшить обслуживание пациентов. Решения Nuance в настоящее время используют более 55% врачей и 75% радиологов в США.



В 2020 финансовом году, закончившемся в сентябре 2020 года, выручка Nuance в области Healthcare Cloud выросла на 37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



Данное приобретение базируется на успешном партнерстве между компаниями, о котором было объявлено в 2019 году. Дополнив Microsoft Cloud for Healthcare решениями Nuance, а также благодаря опыту Nuance и ее взаимоотношениям с поставщиками систем EHR, Microsoft намерена расширить предложение для поставщиков медицинских услуг с помощью возможностей клинического анализа и других облачных сервисов. Приобретение удвоит общий адресный рынок Microsoft в сфере здравоохранения, в результате чего он достигнет почти 500 млрд долл.



«Nuance обеспечивает должный уровень искусственного интеллекта в медицинских учреждениях и является пионером в практическом применении корпоративного искусственного интеллекта», - заявил Сатья Наделла (Satya Nadella), генеральный директор Microsoft. «Искусственный интеллект - это самый важный приоритет в используемых сегодня технологиях, а здравоохранение - его самое неотложное применение. Вместе с нашей партнерской экосистемой мы сможем предложить передовые решения ИИ в руки профессионалов во всем мире, чтобы способствовать более эффективному принятию решений на основе Microsoft Cloud for Healthcare и Nuance».



Помимо здравоохранения, Nuance предоставляет опыт в области искусственного интеллекта и решения для взаимодействия с клиентами с помощью интерактивных голосовых коммуникаций (IVR), виртуальных помощников, а также цифровых и биометрических решений. Этот опыт найдет применение в облачных технологиях Microsoft, включая Azure, Teams и Dynamics 365, для предоставления решений по взаимодействию с клиентами, отмечается в заявлении компаний.



«За последние три года Nuance оптимизировала свой портфель, сосредоточив внимание на сегментах ИИ в здравоохранении и на проектах, где наблюдается рост спроса на продвинутые диалоговые ИИ», - отметил Марк Бенджамин, генеральный директор Nuance. «Чтобы воспользоваться этой возможностью, нам нужна подходящая платформа, позволившая бы привлечь внимание наших клиентов и партнеров в глобальном масштабе. Очевидно, оптимальный выбор - Microsoft, которая предлагает масштабные интеллектуальные облачные сервисы и разделяет нашу страсть к тому, как технологии могут изменить мир к лучшему. В то же время такая комбинация усилий предложит уникальную возможность предложить значимую ценность нашим акционерам».



Сделка была единогласно одобрена советами директоров Nuance и Microsoft. Сделка должна быть закрыта к концу этого календарного года и подлежит одобрению акционерами Nuance, получению определенных разрешений регулирующих органов и другим стандартным процедурам.

