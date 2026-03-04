 
«Нафтогаз» планує запустити майже 400 Вт розподіленої генерації цього року

4 марта 2026 г., 10:25
Міністр енергетики України Денис Шмигаль взяв участь у засіданні Ради національної безпеки і оборони України, що пройшло під головуванням Президента України Володимира Зеленського.

Серед іншого очільник Міненерго повідомив про розвиток розподіленої генерації.

Відповідне завдання поставлене місцевим адміністраціям і громадам, до процесу залучені державні компанії. Наразі проєкт на 2026 рік передбачає 392 МВт, які створить НАК «Нафтогаз», і 92 МВт – Оператор ГТС.

Міненерго спільно з Мінрозвитку вже працює над відновленням пошкоджених російськими атаками теплоелектростанцій та теплоелектроцентралей.

Денис Шмигаль повідомив, що під час попереднього засідання енергетичного «Рамштайну» було досягнуті домовленості з партнерами щодо передачі Україні обладнання з виведених з експлуатації європейських електростанцій.

Українські технічні комісії наразі відвідали Латвію, Австрію та Німеччину. У Латвії Ризька ТЕЦ вже декомісована й підлягає розбиранню. Блоки з неї будуть доправлені в Україну для ремонтів низки ТЕЦ.

«Окрім того, українські фахівці зараз оглядають дві вугільні ТЕС у Німеччині та дві теплоелектроцентралі в Австрії. Є ще низка східноєвропейських країн, які готові надати для України списані вугільні або газові станції. Це обладнання буде використане для швидкого відновлення українських енергооб’єктів», – наголосив Перший віце-прем’єр-міністр України – Міністр енергетики.

