Локальні хмарні провайдери тримають лише 15% європейського ринку

30 июля 2025 г., 12:25

+11

голос Tweet

Нові дані від Synergy Research Group виявили стійку, але скромну частку європейських хмарних провайдерів на їхньому власному ринку. Хоча за період з 2017 по 2024 рік місцеві постачальники послуг більш ніж потроїли свої доходи від хмарних сервісів, їхня ринкова частка стабілізувалася на позначці 15% після значного падіння. Основними бенефіціарами цього зростання залишаються американські технологічні гіганти, які продовжують зміцнювати свою домінацію.

Згідно з дослідженням Synergy Research Group, доходи європейських хмарних провайдерів зросли з 2017 по 2024 рік, але за той же період сам європейський хмарний ринок збільшився у шість разів, досягнувши 61 мільярда євро у 2024 році. Це експоненційне зростання ринку не було пропорційним для місцевих гравців. Частка європейських хмарних провайдерів знизилася з 29% у 2017 році до 15% у 2022 році і відтоді залишається відносно стабільною на цьому рівні.

Основними переможцями цього зростання стали Amazon, Microsoft та Google, які разом тепер контролюють 70% регіонального ринку. Серед європейських хмарних провайдерів лідерами є SAP та Deutsche Telekom, кожен з яких займає по 2% ринку. За ними йдуть OVHcloud, Telecom Italia, Orange та довгий список національних і регіональних гравців. Решта ринку належить меншим хмарним провайдерам із США та Азії.

Synergy оцінює, що доходи від послуг хмарної інфраструктури в Європі (включаючи IaaS, PaaS та хостинг приватних хмарних послуг) становили 36 мільярдів євро в першій половині 2025 року, а за весь 2025 рік очікується зростання приблизно на 24% порівняно з 2024 роком. Публічні послуги IaaS та PaaS становлять основну частину ринку і продовжують зростати швидше, ніж послуги хостингу приватних хмар.

Штучний інтелект все більше стає рушійною силою ринку, причому послуги, специфічні для генеративного AI, такі як GPUaaS (GPU як послуга) та GenAI PaaS, демонструють вражаюче зростання на 140-160%. Це свідчить про зміну парадигми та зростаючу потребу бізнесу в потужних обчислювальних ресурсах для розробки та впровадження AI-рішень.

Найбільшими хмарними ринками в Європі є Велика Британія та Німеччина. Однак ринки з найвищими темпами зростання – це Ірландія, Іспанія та Італія, що вказує на зміщення акцентів та потенціал для подальшого розширення.

Джон Дінсдейл (John Dinsdale), головний аналітик Synergy Research Group, категоричний у своїх висновках: "Хмарний ринок – це гра масштабу, де амбітні лідери повинні робити величезні фінансові ставки, мати довгострокове бачення інвестицій та прибутковості, зберігати цілеспрямовану рішучість досягти успіху та постійно досягати операційної досконалості. Жодна європейська компанія не наблизилася до цього набору критеріїв, і результатом є ринок, де п'ять лідерів – це всі американські компанії".

Він також наголошує на нерівності інвестицій: "Оскільки американські хмарні провайдери продовжують інвестувати близько 10 мільярдів євро щокварталу у європейські програми капітальних витрат, це створює неможливу гору для подолання будь-якими компаніями, які бажають серйозно кинути виклик їхньому лідерству на ринку".

Отже, європейські хмарні провайдери здебільшого "оселилися на позиціях обслуговування місцевих груп клієнтів, які мають певні специфічні місцеві потреби, іноді працюючи як партнери з великими американськими хмарними провайдерами". За словами Дінсдейла, "хоча багато європейських хмарних провайдерів продовжуватимуть зростати, вони навряд чи значно змінять загальну частку європейського ринку".

Таким чином, європейський хмарний ринок продовжує розширюватися, але його домінація залишається за американськими гігантами, які інвестують значні кошти та мають стратегічну перевагу у масштабі. Місцеві гравці, ймовірно, зосереджуватимуться на нішевих ринках та співпраці, а не на прямій конкуренції за лідерство.

Захищені ноутбуки Getac B360 - нове покоління мобільної продуктивності для роботи в екстремальних умовах

+11

голос Tweet