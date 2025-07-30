AI-інструменти у Дії за місяць відпрацювали половину звернень до служби підтримки

30 июля 2025 г., 10:25

0

Tweet

AI-інструменти успішно оптимізують роботу команди сервісу Дія. Серед них – AI-консультант, який з червня в пілоті відповідає на питання користувачів Дії, та AI-асистент, що допомагає оператору підтримки генерувати відповідь користувачу.

AI-консультант – це цифровий помічник, який відповідає на більшість звернень у месенджерах Telegram, Viber та Messenger і допомагає з найпопулярнішими послугами в застосунку та на порталі. Розрізняє тематики питань та продукти навіть у межах одного діалогу. І відповідає, орієнтуючись на історію та контекст діалогу. AI-консультант працює на основі ChatGPT, але навчений на внутрішніх знаннях про продукти Дії та стилі її спілкування.

«За перший місяць пілоту AI-консультант закрив близько 52% звернень у Дії, які раніше обробляв оператор. Якщо детальніше в цифрах: за червень команда підтримки отримала 251627 запитів. З них 198164 закрив безпосередньо кнопковий чатбот. 53463 звернення були направлені до операторів та АІ. З них 27800 закрив АІ без участі оператора. І якщо стежити за динамікою в розрізі тижня, то показники ще кращі: 72% всіх питань за сім днів покрив АІ замість оператора», – каже Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації України.

Щодня команді підтримки надходять тисячі запитів від користувачів Дії. Щоб оптимізувати й пришвидшити відповіді, запустили внутрішній AI-асистент. Він у реальному часі під час консультації з користувачем допомагає оператору підготувати відповіді.

Як це працює? Користувач надсилає повідомлення – оператор обирає весь діалог або одне повідомлення, на яке потрібно дати відповідь, – однією кнопкою надсилає запит AI-асистенту – за мить отримує чернетку повідомлення з відповіддю.

Завдяки штучному інтелекту оператор може швидко відповідати на прості питання й зосереджується на складних або чутливих запитах. При цьому швидкість відповідей зростає. Лише за декілька тижнів травня команда підтримки використала AI-помічника 7993 рази, що становить 16% усіх запитів оператору.

Захищені ноутбуки Getac B360 - нове покоління мобільної продуктивності для роботи в екстремальних умовах