Micron представила клієнтський NVMe SSD 3500

6 декабря 2023 г., 17:35

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Компанія Micron Technology оголосила про початок постачання твердотілого NVMe-накопичувача Micron 3500, в якому використовується 232-шарова NAND для роботи з ресурсомісткими робочими навантаженнями в бізнес-додатках, наукових обчисленнях і при створенні контенту. Зазначається, що SSD Micron 3500, що випускаються у формфакторі M.2 і місткістю до 2 ТБ, забезпечують перевагу над конкурентами, що підтверджується найкращою у своєму класі продуктивністю SPECwpcsm, зокрема поліпшеною на 71% у додатках для розробки.



"Компанія Micron націлена на випуск виняткових продуктів, які якнайкраще відповідають суворим вимогам кінцевих користувачів", - каже Прасад Аллурі, віцепрезидент і генеральний менеджер підрозділу клієнтських систем зберігання даних Micron. "Твердотілі накопичувачі 3500 з винятковими характеристиками, як-от значне 132-відсоткове поліпшення результатів у бенчмарках для наукових обчислень, перетворять ваш наступний ПК або робочу станцію на потужний центр, що дасть вам змогу здобути нові знання та розширити творчі можливості".



Клієнтські додатки штучного інтелекту вимагають швидкого доступу до даних для поліпшення користувацького досвіду. Твердотілі накопичувачі Micron 3500 вирішують ці завдання безпосередньо:



Твердотілий накопичувач Micron 3500 підтримує DirectStorage - функцію, яка ще більше прискорює завантаження в підтримуваних іграх.

Творці контенту, які працюють з нативним відео 4K і 8K і бажають прискорити час виходу в ефір, можуть завантажувати та редагувати файли швидше за допомогою SSD Micron 3500.



За даними пакета бенчмарків PCMark 10, твердотілий накопичувач Micron 3500 забезпечує:

До 36% вищу пропускну здатність;

До 38% швидший доступ;

До 37% кращих загальних результатів порівняно з конкурентними твердотілими накопичувачами.



"SSD Micron 3500 - це високопродуктивний диск, що підтримує передове програмне забезпечення, яке забезпечує пряму передачу даних на GPU. Це покращує користувацький досвід і радикально перетворює ПК раннього покоління, готові до роботи зі штучним інтелектом", - говорить Пабло Темпрано, засновник компанії ClearView Memory Research. "У міру розвитку клієнтського AI ми прогнозуємо значне збільшення кількості одиниць і середньої місткості пам'яті для ПК високого класу".



Micron 3500 вже поставляється деяким OEM-виробникам ПК.

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