Kioxia презентувала перші корпоративні PCIe 6.0 SSD на базі найновішої пам'яті BiCS FLASH 10-го покоління

30 июля 2026 г., 17:35

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Корпорація Kioxia оголосила про випуск нової серії корпоративних твердотільних накопичувачів KIOXIA CM10. Вони оснащені новітньою 3D флешпам'яттю BiCS FLASH 10-го покоління (TLC) і стали першими рішеннями компанії із підтримкою шини PCIe 6.0.



Нова серія розроблена для найвимогливіших корпоративних завдань та AI-навантажень, включаючи інференс AI-моделей та кешування контексту. Накопичувачі підтримують архітектуру NVIDIA CMX та забезпечують істотне зростання продуктивності, енергоефективності й гнучкості в організації охолодження порівняно з попереднім поколінням.



KIOXIA CM10 - це перші корпоративні PCIe 6.0 SSD від Kioxia з підтримкою прямого рідинного охолодження за допомогою водоблоків (direct-cold-plate liquid cooling), що дозволяє будувати більш ефективні системи охолодження для AI-інфраструктури наступного покоління.



Порівняно з попереднім поколінням, накопичувачі серії CM10 забезпечують до ~92% вищу швидкість послідовного зчитування та до ~85% вищу продуктивність у сценаріях випадкового зчитування.



Оскільки AI-моделі розростаються до трильйонів параметрів, а контекстні вікна розширюються до мільйонів токенів, попит на високопродуктивне кеш-сховище контексту стрімко зростає. Архітектури на кшталт NVIDIA CMX розширюють ієрархію пам'яті за межі власної пам'яті GPU за допомогою надшвидких флешнакопичувачів, роблячи корпоративні SSD критичним компонентом AI-інфраструктури.



Серед ключових характеристик серії KIOXIA CM10 слід зазначити відповідність специфікаціям PCIe 6.0, NVMe 2.1 та OCP (Open Compute Project) Datacenter NVMe SSD v2.7, включаючи підтримку технології NVMe Flexible Data Placement (FDP).



Новинки доступні у варіантах E3.S, E1.S та класичному 2,5-дюймовому виконанні. Можливості рідинного охолодження підтримуються у формфакторах E3.S та E1.S (9,5 мм). Усі варіанти також сумісні з традиційним повітряним охолодженням.



Місткість нових SSD варіюється від 1,60 ТБ до 61,44 ТБ (залежно від формфактора). Доступні версії для інтенсивного зчитування (1 DWPD) та змішаного використання (3 DWPD).



В новинках встановлена передова 332-шарова флешпам'ять BiCS FLASH 10-го покоління, що суттєво підвищує продуктивність та зменшує енергоспоживання.



В моделях реалізовано захист SIE, SED, FIPS 140-3 (заплановано), підтримка постквантового криптографічного захисту за рекомендаціями CNSA 2.0 та атестація SPDM 1.4.



Наразі Kioxia вже постачає тестові зразки накопичувачів серії CM10 вибраним партнерам. Офіційна публічна демонстрація пристроїв відбудеться в рамках виставки FMS: the Future of Memory and Storage.

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