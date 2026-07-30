NX1 Data Center NVMe E1.S - перші SSD Kioxia з підтримкою рідинного охолодження

30 июля 2026 г., 12:25

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Компанія KIOXIA America представила нове покоління твердотільних накопичувачів серії KIOXIA NX1 для дата-центрів. Це перші SSD виробника у формати E1.S з інтерфейсом PCIe 5.0, які отримали пряму підтримку рідинного охолодження.



Накопичувачі серії KIOXIA NX1 оснащені контролером власної розробки нового покоління. Вони спроєктовані спеціально для забезпечення високої продуктивності та енергоефективності в серверах із графічними прискорювачами (GPU) та гіперскейлерних дата-центрах.



Серія KIOXIA NX1 стала наступником лінійки XD і повною мірою використовує можливості шини PCIe 5.0. Порівняно з попереднім поколінням, нові накопичувачі демонструють до 38% вищу швидкість послідовного запису та до 20% вищу продуктивність у сценаріях випадкового запису.



Оскільки AI-інфраструктура вимагає більшої щільності компонентів у серверах, формфактор E1.S дозволяє максимально ефективно використовувати простір та організувати тепловідведення. Зокрема, підтримуються конфігурації прямого рідинного охолодження (Direct Liquid Cooling) із використанням водоблоків (cold-plate), що є критичним для високопотужних AI-серверів.



SSD серії KIOXIA NX1 доступні як у формфакторі E1.S 9,5 мм (з підтримкою повітряного та прямого рідинного охолодження) так й E1.S 15 мм (з повітряним охолодженням). Вони пропонуються з обсягом від 1,92 ТБ до 15,36 ТБ із витривалістю 1 DWPD (запис повного обсягу диска на день).



Новинки відповідають специфікаціям PCIe 5.0, NVMe 2.0, OCP Datacenter NVMe SSD 2.6, а також підтримують технології NVMe Flexible Data Placement (FDP).



В SSD встановлена пам'ять 8-го покоління KIOXIA BiCS FLASH TLC з архітектурою CMOS directly Bonded to Array (CBA).



Пропонуються опціональні моделі з самошифруванням (SED), що відповідають стандарту TCG Opal.



«SSD у формфакторі E1.S стають дедалі важливішими для архітектури AI-систем і гіперскейлерів, дозволяючи тримати швидкісну флешпам'ять якнайближче до центральних і графічних процесорів. У серії KIOXIA NX1 ми пропонуємо продуктивність, гнучкість терморегуляції та щільність збереження даних, які необхідні клієнтам для розгортання інфраструктури наступного покоління», - заявив Невілл Ічхапорія (Neville Ichhaporia), старший віцепрезидент і генеральний директор підрозділу SSD у KIOXIA America.



Наразі Kioxia вже постачає тестові зразки накопичувачів серії NX1 вибраним гіперскейлерним клієнтам. Офіційна публічна демонстрація пристроїв відбудеться на виставці FMS: the Future of Memory and Storage, яка пройде з 4 по 6 серпня у Санта-Кларі (Каліфорнія).

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