xMEMS Labs випустила MEMS-динамік для TWS з активним шумопоглинанням

6 декабря 2023 г., 16:25

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Представивши новий твердотілий MEMS-динамік Cypress, інженери компанії xMEMS Labs замінили традиційне відтворення звуку на базі принципу повітря, яке штовхається, на ультразвуковий принцип передачі сигналу з амплітудною модуляцією. Зазначається, що ультразвукова модуляція перетворює ультразвукові повітряні імпульси на насичений, детальний, басовитий, високоточний звук, що є альтернативою концепції рухомої котушки для багатосерійних споживчих мікродинаміків з активним шумопоглинанням (ANC) у навушниках.



"Завдяки переходу на ультразвуковий принцип звучання мікродинаміки xMEMS Cypress тепер можуть офіційно замінити традиційні динаміки з котушками і магнітами в навушниках з активним шумопоглинанням", - каже Майк Хаусхолдер, віцепрезидент з маркетингу та розвитку бізнесу компанії xMEMS. "Cypress зберігає всі переваги наявних динаміків xMEMS, але при цьому в 40 разів голосніше відтворює низькі частоти, що є ключовою вимогою до навушників ANC".



Нагадаємо, що традиційні котушкові динаміки генерують звук у чутному діапазоні частот, що за своєю суттю неефективно. Cypress використовує унікальні характеристики MEMS - швидкість, точність і рівномірність - для більш ефективного відтворення звуку високої роздільної здатності.



Звук ультразвуку є предметом досліджень з 1960-х років, але до появи Cypress компанії xMEMS не вдавалося досягти акустичних характеристик, необхідних для широкого комерційного застосування.



Як генератор повітряних імпульсів, Cypress містить у собі: модулятор для генерації амплітудно-модульованої ультразвукової хвилі (опорної), яка точно повторює амплітуду передбачуваного звукового сигналу; і демодулятор для синхронної демодуляції ультразвукової хвилі, яка передає акустичну енергію вниз у базову смугу частот, унаслідок чого створюється передбачуваний звук.



Звукова обвідна ультразвукових імпульсів є точною акустичною копією вихідного сигналу, тобто на всіх частотах Cypress точніше відтворює оригінальний запис, ніж сучасні акустичні технології. Завдяки чудовій роздільній здатності в часовій області Cypress може точніше відтворювати сучасні звукові формати, включно з аудіо високої роздільної здатності та просторовим звучанням.



"Cypress не тільки революціонізує спосіб відтворення звуку з електричного сигналу, а й по-новому визначає, як він має відтворюватися, - каже Джемм Лян, технічний директор xMEMS.



Тепер Cypress у корпусі 6,3x6,5x1,65 мм (діагональ 9 мм) має додаткову та значну перевагу: він у 40 разів голосніший на низьких частотах порівняно з динаміками xMEMS попереднього покоління, забезпечуючи потужніші та глибші баси, які відповідають кращим динамікам із 10-12-міліметровою котушкою, включно з рівнями звукового тиску (SPL) понад 140 дБ на частоті до 20 Гц.



Цей додатковий низькочастотний SPL найбільш важливий для навушників ANC. Завдяки Cypress, xMEMS має унікальні переваги порівняно з традиційними котушками, що дає змогу ще більше поліпшити роботу ANC-додатків. Швидше перетворення електричної енергії в акустичну може сприяти розширенню смуги пропускання ANC (тобто розширенню ANC для придушення джерел шуму вищої частоти, наприклад, плачу дитини). Крім того, практично постійний час перетворення електричного сигналу в акустичний (групова затримка) дає змогу зменшити складність фільтрів DSP, що, своєю чергою, призводить до зменшення часу очікування DSP, помилок округлення та енергоспоживання під час обробки ANC.



Повнофункціональні прототипи Cypress наразі постачають обраним раннім замовникам. Виробничі зразки Cypress і супутньої ASIC контролера/підсилювача Alta будуть представлені в червні 2024 року. Масове виробництво заплановано на кінець 2024 року.

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