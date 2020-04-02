Metinvest Digital становится сертифицированным партнером SAP

2 апреля 2020 г., 15:25

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Metinvest Digital прошел международную сертификацию и получил статус партнера компании SAP по направлениям SAP S/4HANA, SAP Ariba Solutions и SAP Sales Cloud. Специалисты Metinvest Digital обладают глубокой технической экспертизой и более чем 10-летним опытом внедрения, развития и поддержки интегрированных систем управления SAP на предприятиях группы «Метинвест». Полученный статус партнера SAP подтверждает международный уровень квалификации специалистов компании в консалтинге по внедрению технологических решений по направлениям:

SAP S/4HANA – для комплексной автоматизации бизнес-процессов предприятий в области финансов, производства, планирования, учета затрат, логистики, сбыта, управления ремонтами;

SAP Ariba Solutions – для автоматизации процессов квалификации поставщиков и организации онлайн-закупок;

SAP Sales Cloud – для автоматизации взаимодействия с клиентами и управления продажами.

«Наш опыт внедрения и интеграции SAP-систем на предприятиях группы "Метинвест" уникален по содержанию и масштабу не только для Украины, но и для стран Центральной и Восточной Европы. Благодаря сотрудничеству с SAP Metinvest Digital автоматизировал бизнес-процессы группы практически по всем направлениям деятельности. Мы внедрили и в настоящий момент эффективно поддерживаем 17 SAP-систем, в которых работает более 23 тыс. сотрудников «Метинвеста». Экономический эффект от автоматизации производственных и бизнес-процессов на предприятиях группы за 2018-2019 гг. составил несколько десятков миллионов долларов. Партнерский статус от компании SAP позволит нам повысить качество и эффективность внедрения ИТ-решений на базе продуктов SAP как для "Метинвеста", так и внешних клиентов», – отметил Сергей Детюк, директор по информационным технологиям группы «Метинвест» и генеральный директор Metinvest Digital.

Развитие партнерства с SAP является одним из приоритетных направлений Metinvest Digital. Компания продолжает сертификацию и в течение 2020 г. планирует подтвердить получение партнерского статуса по автоматизации процессов управления персоналом на платформе SAP SuccessFactors.

«Выделение ИТ-подразделения группы "Метинвест" и его трансформация в отдельную компанию Metinvest Digital расширяет горизонт применения ее экспертизы в качестве полновесного партнера SAP, как в рамках группы "Метинвест", так и за ее пределами. Мы ощущаем повышенный клиентский спрос на инновационный опыт в Украине и большинстве стран Восточной и Западной Европы. "Метинвест" – крупнейший клиент SAP в Украине. В 2014 г. эта группа получила сертификат "Центра экспертизы клиента SAP" уровня Primary, а в 2017 г. – сертификат уровня Advanced. Компания стала первой в Украине, четвертой в СНГ и вошла в ТОП-50 мировых компаний, сертифицированных на этом уровне», – отметил Максим Матяш, директор SAP Ukraine.

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