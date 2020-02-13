«Метинвест» первым в Украине внедрил решение SAP для агрегации идей и предложений

13 февраля 2020 г., 9:55

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Предприятия «Метинвеста» перешли на автоматизированную систему подачи предложений и сбора идей сотрудников с целью повышения операционной эффективности бизнеса. Реализация проекта заняла девять месяцев от момента формирования технического задания до ввода в промышленную эксплуатацию. Внедрение ИТ-решения осуществляла проектная команда специалистов группы «Метинвест» (бизнес-заказчика), технических экспертов «Метинвест Диджитал» (ИТ бизнес-партнера группы «Метинвест») и команды консультантов SAP. С момента запуска системы в продуктивную эксплуатацию в марте 2019 г. зарегистрировано уже более 10 тыс. идей с расчетным экономическим эффектом 90 млн грн. Проект был реализован одновременно для 14 предприятий группы.

SAP Innovation Management представляет собой автоматизированную кросс-функциональную платформу, которая позволяет сотрудникам быстро оформить и подать идеи по непрерывным улучшениям, а менеджерам – обеспечить систематический и управляемый процесс их оценки и внедрения. Решение охватывает все фазы жизненного цикла предложений: создание; публикацию и классификацию; совместную кросс-функциональную работу; аналитику; оценку. Помимо этого, продукт легко интегрируется с системами управления проектами.

«Принцип постоянных улучшений применяется практически во всех подразделениях "Метинвеста". На этот раз улучшения коснулись процессов внутренних бизнес-инноваций. Подобное решение в Европе внедрено всего у нескольких заказчиков. Для его реализации мы привлекли команду консалтинга SAP с международным опытом, что наряду с высоким уровнем вовлечения бизнес-заказчика стало критическим фактором успеха проекта. Внедренный проект позволил перейти к парадигме эффективной реализации новых бизнес-идей на базе инновационного ИТ-инструмента. От такой трансформации выиграли все: "Метинвест" в целом от оптимизации скорости внедрения новых идей, сотрудники-новаторы – от автоматизации и упрощения процесса, а также, оперативного получения вознаграждения, если идея нашла практическое применение», – говорит Максим Матяш, директор «SAP Украина».

Для компании SAP это очередной шаг на пути стратегического партнерства с «Метинвестом» в программе его цифровой трансформации. Эта группа является крупнейшим клиентом SAP в Украине с 2012 г. На сегодня она использует уже семнадцать SAP-систем, которые автоматизируют бизнес-процессы компании практически во всех сферах деятельности. В 2014 г. «Метинвест» получил сертификат «Центра экспертизы клиента SAP» уровня Primary, а в 2017 г. – сертификат уровня Advanced. Компания стала первой в Украине, четвертой в СНГ и вошла в ТОП-50 мировых компаний, сертифицированных на этом уровне.

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