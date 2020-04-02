RevBits представила Cybersecurity Suite

2 апреля 2020 г., 16:05

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Компания RevBits представила новый набор инструментов Cybersecurity Suite, обеспечивающий защиту от кибератак.



Как отмечается, RevBits Platform была создана с одной целью - "предоставить комплексное технологическое решение, позволяющее выявлять, противодействовать и защищаться от инцидентов в сфере кибербезопасности, способных наносить вред правам интеллектуальной собственности наших клиентов".



"По мере роста уровня угроз в киберпространстве с тревожным увеличением числа компаний, сообщающих о случаях взлома и хакерских атак, стало совершенно очевидно, что основное большинство имеющихся на рынке решений не справляются с задачей обеспечения адекватной защиты, - прокомментировал генеральный директор Дэвид Шиффер (David Schiffer). - Наш новый пакет поможет значительно снизить риски и потери наших клиентов, одновременно гарантировав им улучшенную защиту и важную предоставив важную аналитическую информацию об их сетях".



В пакет RevBits Cybersecurity Suite входят следующие модули:



RevBits Email Security

RevBits Endpoint Security

RevBits Deception Technology

RevBits Privileged Access, Password, Key and Certificate Management



"Многочисленные аналитики подтверждают уникальность нашего подхода к разработке этого решения. Его результатом стало появление новых патентов и функций, которые до этого были не доступны на рынке. Гибкость внедрения всего пакета или одного модуля, дополняющего существующую инфраструктуру, предоставляет нашим клиентам обширные возможности для усиления собственной защиты, - отметил главный технологический директор компании Муктеба Челик (Mucteba Celik). Этот пакет представляет собой плод многолетнего труда команды из почти сотни разработчиков, и мы очень рады представить наш новый продукт именно сейчас, в столь критический для всех нас момент".

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