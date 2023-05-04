«Метінвест Діджитал» на базі SAP ERP створив єдину платформу керування операційною діяльністю «Метінвест-Шіппінг»

4 мая 2023 г., 12:35

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Завдяки впровадженню SAP ERP, вдалося створити єдину платформу для керування операційною діяльністю компанії. Вона інтегрує процеси господарської діяльності «Метінвест-Шіппінгу», транспортно-експедиторській компанії, що входить до складу групи «Метінвест», з активами, які користуються його послугами. Наразі увесь процес об’єднаний у єдиний SAP-ландшафт.

«Метінвест-Шіппінг» – транспортно-експедиторська компанія з широким портфелем послуг. Вона обслуговує залізничний та автомобільний транспорт, надає послуги морського та річкового агента, брокерські та інспекційні послуги. Бізнес-модель компанії передбачає надання послуг як у власному, так і в орендованому парку, а також закупівлю логістичних послуг на ринку за дорученням клієнтів.

Основною метою проєкту було створення наскрізного ланцюжка автоматизації та контролю логістичних послуг у групі «Метінвест». Упровадженням рішення займався центр ІТ-експертизи групи «Метінвест» – компанія «Метінвест Діджитал». Спеціалісти розробили унікальне рішення для логістичного активу групи.

Роботу учасників проєкту «Метінвест Діджитал» та «Метінвест-Шіппінг» на стадії розроблення й інтеграційного тестування ускладнювали активні бойові дії в містах присутності, відключення електроенергії та інтернету.

«Додатковим викликом стала інтеграція супутньої тендерної платформи із закупівлі автопослуг та пропозиція рішення щодо інтеграції даних програмного комплексу інформаційно-диспетчерської служби, що використовують виробничі активи "Метінвесту", – коментує Дмитро Григорович, провідний менеджер проєктів центру управління проєктами "Метінвест Діджитал". – До війни над проєктом працювало близько сотні виконавців, дві третини з яких – співробітники "Метінвест Діджиталу", а решта – залучені працівники. Від початку війни нам довелось перерозподілити ресурси між своїми працівниками, щоб оптимізувати фінансове навантаження. Спеціалістам компанії вдалося перейняти всі напрацювання підрядників, повністю перепланувати роботу над проєктом і завершити усі роботи внутрішньою експертизою».

«Метінвест-Діджитал» планує доопрацювати рішення. По-перше, автоматизувати процес закупівлі будь-якими підприємствами групи «Метінвест» послуг у «Метінвест-Шіппінгу». А по-друге – створити автоматизоване робоче місце (АРМ) експедитора, щоб він міг працювати як в українських, так і в закордонних портах. На жаль, війна змінила логістичні ланцюжки «Метінвест-Шіппінгу». Але, оскільки «Метінвест Діджитал» розробив рішення з нуля, то вже знає, як його можна інтегрувати в матеріальний облік закордонних підприємств.

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