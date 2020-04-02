Acer представила проекторы X118HP, X128HP и X138WHP со световым потоком 4000 ANSI лм

2 апреля 2020 г., 14:40

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Компания Acer представила обновленные проекторы для дома и офиса — X118HP, X128HP и X138WHP, которые отличаются повышенным до 4000 ANSI-люменов максимальным световым потоком. В них также реализован уровень контрастности 20000:1. Сочетание этих параметров обеспечивает полную разборчивость текста даже при сильном искусственном или естественном освещении. Также для улучшения качества изображения в новинках применяются технологии DynamicBlack и Acer LumiSense, которые позволяют покадрово анализировать выводимый на экран контент и автоматически подбирать максимально подходящий уровень яркости и контрастности.

Модель X118HP поддерживает нативное разрешение SVGA (800×600), X128HP — XGA (1024×768), а в X138WHP реализовано разрешение WXGA (1280×800). Максимальное разрешение для всех трех проекторов — WUXGA (1920×1200). Также все три проектора поддерживают работу с 3D-контентом при подключении совместимых устройств.

В новинках используется технология ColorBoost3D для обеспечения ярких и насыщенных оттенков при работе с двухмерным и трёхмерным контентом за счёт использования 6-сегментного цветового колеса и тонкой настройки уровня подсветки лампы проектора. А технология ColorSafe II отвечает за сохранение естественности всех цветов и борьбу с «выцветанием» картинки. Со временем многие проекторы теряют натуральность цветопередачи, которая смещается в сторону жёлтой части спектра. Проекторы Acer с поддержкой этой технологии не подвержены пожелтению изображения за счёт динамической подстройки гаммы RGB.

Также все три модели поддерживают технологию Acer BlueLightShield, которая существенно уменьшает количество излучения в синей части спектра и защищает зрение пользователей от его негативного воздействия. Главное отличие этой технологии в том, что коррекция изображения производится максимально тонко и не приводит к искажению цветов.

Чтобы уменьшить количество необходимых для работы проекторов кабелей и ускорить подготовку к презентации или просмотру любимого фильма, все три новинки поддерживают беспроводную передачу изображения при помощи специального модуля Acer (приобретается отдельно). Также для максимального комфорта использования они оборудованы встроенным 3-Ваттным динамиком, функциями автоматической коррекции изображения и автоматического поворота на 180° в случае установки на потолке.

Все новые модели проекторов поддерживают технологии EcoProjection. Благодаря функции ExtremeECO они самостоятельно переходят в экономный режим и отключаются, если достаточно долгое время не были подключены к источнику видеосигнала. Заявлено, что это позволяет снизить энергопотребление устройств на 70%. Также эта функция помогает продлить срок работы ламп в проекторах до 10000 часов. При этом новинки отличаются низким уровнем шума при работе (до 24 дБ), что особенно заметно в помещениях небольших размеров.

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