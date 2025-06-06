Meta стежить за користувачами Android навіть в режимі incognito

6 июня 2025 г., 17:25

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Це може бути скандалом на рівні Cambridge Analytica, особливо, якщо цим займуться європейські регулятори. Дослідники виявили, що трекери Meta Pixel і Yandex Metrica зловживають протоколами для деанонімізації користувачів Android. Трекери, встановлені на 5,8 млн і 3 млн сайтів відповідно, надсилають унікальні ідентифікатори з браузерів до нативних застосунків Facebook, Instagram і «Яндекса» через локальні порти.

Ця схема працює так: коли користувач відвідує сайт з лічильником Meta або Яндекса, JavaScript-код відправляє cookie та інші ідентифікатори на локальні порти (12387-12388 для Meta, 29009-30102 для Яндекса), які постійно прослуховують встановлені додатки. Потім додатки пов'язують анонімну історію браузингу з конкретним акаунтом користувача.

Meta почала використовувати цю техніку у вересні минулого року, постійно адаптуючи методи – від HTTP-запитів до SDP munging через WebRTC. Яндекс застосовує подібні техніки з 2017 року. Обидві компанії обходять основні принципи безпеки Android – ізоляцію процесів і поділ даних між додатками.

Крім того, така практика обходить усі способи захисту, доступні звичайним користувачам – не допоможе ні відкриття сайтів у режимі інкогніто, ні очищення кук. Ну, і VPN не врятує.

Google заявив, що це порушує політику Play Store і принципи конфіденційності Android, і вже впровадив зміни для боротьби з такими техніками. Meta призупинила функцію «до розв'язання питань з Google», а Яндекс заявив про припинення практики.

Деякі браузери вже блокують такі трекери – DuckDuckGo, Brave і частково Vivaldi. Chrome у бета-версії також почав блокувати SDP munging, хоча Meta швидко знайшла обхідні шляхи. Можна також використовувати uBlock Origin, там є фільтр для блокування локальних з'єднань.

У коментарях на HackerNews народ доходить до відвертого екстремізму на кшталт заборони всієї реклами в інтернеті або вимкнення javascript у браузерах. Але тут же визнають, що на кожного, хто підписується на контент, припадає близько 10 відвідувачів, які обирають рекламну модель, тож доведеться жити якось із цим.

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