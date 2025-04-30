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Brave1 відновлює грантову програму

30 апреля 2025 г., 10:25
Мінцифри повідомило, що українські виробники можуть отримати від 500 тисяч до 8 мільйонів гривень на defense tech-інновації — рій НРК, балістичні ракети, катери-мінувальники та дрони-камікадзе на оптоволокні.
 
Хто може податися? Українські виробники — учасники кластера Brave1, чиї розробки пройшли оборонну експертизу й отримали загальну оцінку та оцінку поточного рівня готовності розробки на рівні не менш ніж 4 бали. Розмір фінансування залежатиме від оцінки.
 
Brave1 видав уже понад 500 грантів на розвиток оборонних розробок на 2,2 мільярда гривень. Найбільше було залучено виробників БпЛА, наземних і морських роботизованих та дистанційно керованих комплексів.
 
Подати заявку на отримання гранту можна за посиланням.
https://portal.usf.com.ua/

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