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«Мегатрейд» предлагает средства биометрического контроля ZKTeco

8 апреля 2020 г., 17:15
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«Мегатрейд» предлагает средства биометрического контроля ZKTecoКомпания ZKTeco основана в 1998 г. и предлагает ряд продуктов и решений по управлению безопасностью и рабочим временем, контролю и управлению посещаемостью, доступом, автопарками, лифтами, видеонаблюдением, смарт-замками и т.п. Производитель имеет значительное количество патентов и зарегистрированных прав интеллектуальной собственности. Его технологии биометрической проверки применяются для умных офисов, умных финансов, разумного трафика, разумной безопасности и т.д.

«В последнее время растет спрос на средства идентификации по всему миру, а решение для профессиональных сервисов мигрируют в бытовую жизнь. В текущих условиях, в частности пандемии Covid-19 и карантина – особенно актуальна линейка средств бесконтактной идентификации», – говорит Артем Вижуткин, директор по развитию «Мегатрейд».

Так серия SpeedFace-V5L, кроме присущих средствам такого класса возможностей распознавания лица, идентификации по ладони, встроенной памяти на 3000 шаблонов и высокой скорости работы, имеет такие важные функции, как выявление повышенной температуры тела и идентификация лиц в масках.


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