Фонд Visa Foundation зарезервировал 210 млн долл. на поддержку малого и микробизнеса

8 апреля 2020 г., 16:45

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Фонд Visa Foundation объявил о запуске двух программ на общую сумму 210 миллионов долларов для поддержки малого и микробизнеса, нацеленных на инклюзивное экономическое развитие и поддержку женщин-предпринимателей в малом бизнесе, а также на обеспечение помощи местным сообществам в ходе распространения COVID-19.

Первая программа, с бюджетом в 10 млн. долл., предназначена для оказания неотложной помощи и поддержки благотворительных организаций, напрямую задействованных в борьбе с пандемией COVID-19, в сферах здравоохранения и оказания продовольственной помощи в каждом из пяти географических регионов присутствия компании Visa: Северная Америка; Латинская Америка и Карибский бассейн; Европа; Азиатско-Тихоокеанский регион; и регион стран Центральной Европы, Ближнего Востока и Африки.

«Ситуация с COVID-19 продолжает развиваться, сообщества ощущают на себе её эффект и нуждаются в нашей немедленной поддержке. Как глобальная компания, тесно работающая с локальным бизнесом, мы осознаем эту необходимость. Мы настроены на долгосрочную поддержку процесса восстановления и будем продолжать искать пути ускорения экономической активности в соответствии с нашей миссией помогать процветать частным предпринимателям, предприятиям и экономике», — подчеркнул Эл Келли, генеральный директор и председатель совета директоров Visa.

Вторая программа представляет собой пятилетнюю стратегическую программу с бюджетом 200 млн. долл. США, направленную на поддержку малого и микробизнеса во всем мире с упором на содействие экономическому развитию женщин-предпринимателей. Это мера расширит объемы долгосрочной поддержки, оказываемой Visa Foundation малому и микробизнесу во всем мире. Средства Visa Foundation будут предоставляться неправительственным организациям и инвестиционным партнерам, поддерживающим малый и микробизнес.

Малый и микробизнес являются основой мировой экономики, на их долю приходится более 90% предприятий по всему миру и порядка 50-60 % трудовой занятости в мире. Ежегодный дефицит кредита для финансирования малых и микропредприятий, управляемых женщинами, составляет 300 млрд. долл. США, и как ожидается, данный показатель будет расти с учетом недавних экономических потрясений, вызванных COVID-19.

В рамках программы помощи малому и микробизнесу на сумму 200 млн. долл. США Фонд Visa Foundation распределит бюджет следующим образом. Будет выделено 60 млн. долл. в виде грантов неправительственным организациям, предназначенным для поддержки владельцев малого и микробизнеса, многие из которых женщины, во всех регионах, где действует Visa. Visa Foundation также выделит 140 млн. долл. инвестиционным партнерам, которые будут приносить положительный социальный и финансовый вклад в помощь и развитие малого и микробизнеса.

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