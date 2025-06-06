Wacom оновила лінійку перових дисплеїв Cintiq

6 июня 2025 г., 13:25

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Компанія Wacom представила нові перові дисплеї Cintiq 16, Cintiq 24 і Cintiq 24 touch, які дозволяють творчим людям долати межі за допомогою професійних інструментів, доступних без компромісів. Поєднуючи в собі флагманське перо Wacom Pro Pen 3, більш тонкий дизайн і чіткі дисплеї, створені для творчої роботи, ці моделі призначені для художників та дизайнерів, готових підняти свою майстерність на новий рівень і з головою зануритися у свої найсміливіші ідеї.



«Творчість не знає кордонів — вона полягає в зануренні в незвичайне», — сказав Кодзі Яно (Koji Yano), старший віцепрезидент Wacom. «Нова лінійка Cintiq призначена для творчих людей, які не згодні миритися з наявним станом речей. Це не просто інструмент — це іскра, яка перетворює «що, якщо» на «що далі»».



Завдяки Wacom Pro Pen 3 нові моделі Cintiq забезпечують чуйні та точні рухи пера завдяки покращеній частоті дискретизації та чутливості до тиску. Художники отримують плавні лінії, які точно слідують за рухами, що сприяє поліпшенню контролю і вираження.



Додаткові аксесуари дозволяють користувачам налаштовувати товщину руків'я, баланс ваги та розташування кнопок для зручності під час тривалих сеансів роботи. Ще одним додатковим аксесуаром є Wacom Pro Pen 3 Wood Grip, що продається окремо, який відрізняється теплою текстурованою поверхнею і забезпечує більш природне відчуття в руці для тих, хто віддає перевагу органічному дотику під час тривалих сеансів малювання.



Лінійка Cintiq, доступна в розмірах 16,0 дюйма (2560×1600) і 23,8 дюйма (2560×1440), включає моделі тільки з пером і з пером та сенсорним управлінням (тільки 23,8 дюйма). Пряме з'єднання мінімізує люз між кінчиком пера і курсором. Антиблікове травлене скло зменшує відбиття і мінімізує втому очей.



Плоский дизайн з чистим, сучасним профілем підтримує різні кути роботи. Обидві моделі тонші, ніж їх попередники — наприклад, Cintiq 24 майже у два рази тонший за попередню 22-дюймову модель, його товщина становить 21 мм, що дозволяє легко розмістити в різних робочих просторах. Безшумна робота без вентилятора допомагає користувачам зосередитися під час тривалих творчих сесій без перегріву.



Cintiq 24 містить регульовану підставку Wacom, яка дозволяє плавно і безшумно регулювати кут нахилу. Cintiq 16 постачається з відкидними ніжками та також сумісний з додатковою підставкою, яка продається окремо. Обидві моделі сумісні з VESA (75×75 мм) для використання з кронштейнами для моніторів сторонніх виробників.



Всі порти акуратно розташовані на задній панелі для спрощення управління кабелями. Всі моделі підтримують підключення USB-C, а 16-дюймова модель також підтримує зручну настройку з одним кабелем з подачею живлення. Порти HDMI та USB-A доступні на обох моделях як альтернативні варіанти.



Всі моделі постачаються з обмеженими за часом ліцензіями на творче програмне забезпечення, включаючи Clip Studio Paint EX і MASV.



Нові моделі Wacom Cintiq будуть доступні цього літа.

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