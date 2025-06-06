IBM та Inclusive Brains співпрацюють для об'єднання AI, квантових та нейротехнологій

6 июня 2025 г., 15:25

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Компанії IBM та Inclusive Brains уклали угоду про спільне дослідження з метою експериментування з передовими технологіями штучного інтелекту та квантового машинного навчання. Мета спільного дослідження — підвищити продуктивність мультимодальних інтерфейсів «мозок-машина» (BMI).



BMI можуть допомогти людям з обмеженими можливостями, особливо тим, хто втратив здатність користуватися руками або голосом, використовувати підключені пристрої та цифрові середовища для відновлення контролю над своїм оточенням, усуваючи необхідність у голосових командах або фізичному управлінні клавіатурою, екраном або мишею. Inclusive Brains прагне поліпшити доступ до освіти та можливостей працевлаштування, використовуючи результати спільного дослідження. Крім кращої інтеграції людей з паралічем, Inclusive Brains прагне до більш широких соціальних вигод, включаючи поліпшення профілактики як фізичних, так і психічних проблем здоров'я серед більш широких верств населення завдяки вдосконаленій класифікації та, отже, кращому розумінню моделей мозкової активності.



Мультимодальні системи штучного інтелекту, розроблені Inclusive Brains, будуть вдосконалені з використанням результатів спільного дослідження з IBM, щоб забезпечити персоналізовану адаптацію інтерфейсів «мозок-машина» в режимі реального часу до унікальних здібностей і потреб кожного користувача, тим самим пропонуючи їм більше автономії та свободи дій в особистому й професійному житті.



Inclusive Brains використовує AI та квантові технології та досвід IBM для роботи над декількома ключовими етапами оцінки точності класифікації мозкової активності в порівнянні з наявними моделями, в тому числі:



Використання базових моделей IBM Granite для генерації та перевірки коду, а потім створення тестів для перевірки сотень тисяч комбінацій алгоритмів машинного навчання, щоб допомогти визначити найбільш ефективні алгоритми для класифікації та інтерпретації мозкової активності людини;



Автоматичний відбір найбільш ефективних алгоритмів для кожної людини та їх використання в так званих «ментальних командах» (тобто командах, що не вимагають мови або інших фізичних взаємодій) для управління робочими станціями.



«Ментальні команди», «керовані думкою» і «написані думкою» — це спрощені терміни, які не означають пряме зчитування команд або слів з мозкових хвиль. У контексті цього спільного дослідження ці фрази описують мультимодальну систему штучного інтелекту, навчену за допомогою мозкових хвиль, рухів і виразів обличчя, рухів очей та інших фізіологічних сигналів для управління підключеними пристроями або цифровими середовищами без необхідності дотиків або мови. По суті, мультимодальна система штучного інтелекту інтерпретує комбінацію сигналів, щоб визначити наміри користувача і перетворити їх в дії.



Серія відкритих наукових публікацій, які принесуть користь науковій спільноті та широкій громадськості.



Вивчення методів квантового машинного навчання для класифікації мозкової активності.



Спільне дослідження буде спрямовано на забезпечення відповідності дослідження принципам відповідального використання технологій Inclusive Brains та IBM, включаючи етичні міркування та рекомендації щодо відповідального використання нейротехнологій та нейронних даних, як це було зроблено в попередніх публікаціях.



«Ми особливо пишаємося тим, що співпрацюємо з інноваційними стартапами, такими як Inclusive Brains, і робимо внесок у розвиток технологій, які сприяють прогресу в галузі охорони здоров'я на благо всього населення, надаючи доступ до технологій штучного інтелекту та квантових технологій IBM відповідальним чином», — сказала Беатріс Косовскі (Béatrice Kosowski), президент IBM France.



«Наше спільне дослідження з IBM допоможе Inclusive Brains розробити технологію для глибоко персоналізованої взаємодії між машинами та їх користувачами. Ми переходимо від ери універсальних інтерфейсів до ери індивідуальних рішень, створених з урахуванням унікальних фізичних особливостей, когнітивного різноманіття та потреб кожної людини», — додає професор Олів'є Ульє (Olivier Oullier), генеральний директор і співзасновник Inclusive Brains, головний науковий співробітник зі штучного інтелекту і голова Інституту штучного інтелекту в Biotech Dental Group, а також запрошений професор кафедри людино-машинної взаємодії в Університеті штучного інтелекту імені Мохамеда бін Зайеда (MBZUAI).

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