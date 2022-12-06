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Sergey Petrenko

Маск, Apple та 30%

6 декабря 2022 г., 10:55
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Марк Гурман, оглядач Bloomberg з усіх питань, пов'язаних з Apple, припускає, що у врегулюванні гіпотетичного конфлікту між Twitter та Apple зацікавлені обидві сторони – саме тому Тім Кук запропонував Маску зустрітися і переконав його, що Apple ніколи не розглядала питання видалення програми Twitter з AppStore. Варіант, який Маск сам і просував, ймовірно, після того, як модератори AppStore почали ставити питання про те, як тепер соцмережа планує впоратися з модерацією.

Ще Гурман припускає, що, якщо Маск захоче не платити 30% комісії, то він може вчинити так, як це роблять багато інших – продавати передплату Twitter Blue на вебсайті, а в додатку просто розблокувати її тим, хто купив.

Взагалі, ті, хто припускає, що ось Apple забанили ж Parler, то чому б і Twitter не викинути з AppStore, упускають те міркування, що Parler явно не робив жодних особливих зусиль для модерації контенту в соцмережі (правила AppStore вимагають робити reasonable efforts і демонструвати робочі процеси з реакції на скарги та проактивної модерації). Twitter досі якось справлявся і з реакцією на скарги, і сам превентивно блокував порушників, так що тут буде не дуже просто коректно довести, що ситуація помітно погіршилася й адміністрація не вважає це проблемою.

А 30% Apple цілком може скинути до 15% на умовах глибокої таємності та «у зв'язку з високим суспільним значенням підписки». Вигадають щось цілком адекватне.

Маск, Apple та 30%

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