Malwarebytes купує Cyrus, постачальника рішень для забезпечення конфіденційності

28 августа 2023 г., 16:35

Компанія Malwarebytes, розробник рішень для кібербезпеки, оголосила про придбання постачальника систем для забезпечення конфіденційності в Інтернеті Cyrus Labs. Сума контракту не розголошується.

Cyrus Labs була заснована у 2020 році та пропонує платформу, призначену для захисту приватних осіб та бізнесу від зростаючих загроз кіберзлочинності та шахрайства. Платформа досліджує ланцюжок загроз для споживачів, беручи до уваги соціальні мережі, darknet та загальну присутність в Інтернеті. Все щоб сформувати уявлення про загрози, характерні для кожної людини, допомагаючи виявити ранні ознаки того, що щось не в порядку.

Керівництво Malwarebytes заявляє, що це придбання посилить її розробки у напрямку рішень для конфіденційності. Цен має надати користувачам більше контролю над їхньою інформацією, незалежно від того, де і як вони вирішили переглядати та взаємодіяти в Інтернеті. Команда та технології Cyrus також допоможуть Malwarebytes вдосконалити свої рішення для захисту мобільних пристроїв.

Kingston DC600M – нове покоління універсальних індустріальних SSD