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Бізнес та установи можуть перевіряти документи відвідувачів через службовий акаунт у «Дії»

28 августа 2023 г., 15:25
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«Міністерство цифрової трансформації України» повідомляє про запуск нового сервісу для бізнесу та держустанов у «Дії». Відтепер у застосунку можна авторизуватися зі службового акаунту та швидко перевіряти цифрові документи відвідувачів. Наприклад, для пропуску в установу чи видачі товару за документом.

За допомогою нового сервісу можна перевіряти: ID-картку, закордонний паспорт, картку платника податків (РНОКПП), студентське посвідчення, свідоцтво про народження дитини, довідку ВПО, посвідчення водія, техпаспорт, пенсійне посвідчення, посвідку на постійне чи тимчасове місце проживання, Covid-сертифікати.

Службовий акаунт – це спеціальна версія «Дії» для авторизації від імені компанії або установи, що дозволяє перевіряти цифрові документи клієнтів. Він буде корисний: обладміністраціям, міністерствам та судам, які перевіряють документи відвідувачів на вході; університетам для пропуску студентів в заклад; бібліотекам для видачі книг за студентським; перевізникам, які перевіряють документи для посадки на автобус чи потяг.

Щоб створити службовий акаунт, необхідно: на порталі «Дія» вибрати послугу «Службовий акаунт» – натиснути «Отримати QR-код»; авторизуватись за КЕПом керівника установи або ФОП; заповнити анкету. Після цього на сторінці «Мій Бізнес», в розділі «Дія.QR» з’явиться QR-код. Відсканувавши його, співробітник компанії чи установи зможе авторизуватися у застосунку «Дія» від імені компанії чи установи.

Службовий акаунт діятиме 180 днів. Після закінчення цього строку потрібно згенерувати новий QR-код для авторизації.

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