Літієві батареї служать довше, ніж очікувалося

23 сентября 2024 г., 16:36

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Недавнє дослідження показало, що літієві батареї служать значно довше, ніж очікувалося.

З літій-іонних батарей, випущених на ринок у 2010 р., майже 80% досягли кінця терміну служби у 2020 р. та могли бути використані повторно або перероблені. Однак із батарей, що надійшли на ринок у 2020 р., тільки 35,4% досягнуть кінця терміну служби через десять років. Однією з основних причин цього є те, що дедалі більша кількість батарей використовується в пристроях, де вони служать набагато довше, ніж раніше. На думку дослідників, триваліший термін роботи пов'язаний з тим, що такі батареї використовуються в блоках, які краще розроблені для підтримки здоров'я батарей протягом тривалого часу.



Це також пов'язано з тим, що обладнання, яке вони живлять, використовується довше. Мало хто користується мобільним телефоном, якому понад 10 років, але середній вік автомобілів в ЄС становить понад 12 років, тобто більшість машин експлуатується понад 20 років.

Ці дані отримані з останнього оновлення сайту CES Online, який відстежує передбачуваний життєвий цикл батарей у 30 різних додатках - від мобільних телефонів до електромобілів (EV). «У 2040 році ми очікуємо, що менше ніж 21% батарей, випущених на ринок за 10 років до цього, досягнуть кінця терміну служби», - йдеться в дослідженні.

У період з 2010 по 2020 рік літій-іонні батареї поліпшили свої показники як за довговічністю, так і за щільністю енергії, особливо за щільністю енергії та питомою енергією. Хоча щільність сама по собі не впливає на термін служби батареї, вона підвищує рівень, з якого починається деградація, і тим самим дає змогу використовувати продукт довше.

Однак основна причина криється у фактичному розмаїтті сфер застосування літій-іонних батарей. У 2010 році понад 98% батарей, випущених на ринок, використовувалися в портативних пристроях. Вони входили до складу невеликих комплектів у продуктах з високою плинністю серед користувачів, таких як мобільні телефони, ноутбуки та фотоапарати. А вже 2020 року портативні батареї становили менш як 20%, а легкі та важкі EV - 62%.

Існує також поведінковий та економічний фактор. Хоча $2500 за 13-річний Nissan Leaf або Mitsubishi i-Miev - це не так уже й багато для автомобіля, це все одно значна сума. Поки він проходить щорічну перевірку і відповідає основним вимогам, він залишатиметься в експлуатації. Те ж саме вірно і для мобільних телефонів, але навіть якщо є ринок для 10-річного iPhone 6, суми настільки малі, що більша частина пристроїв потрапляє в потік електронних відходів, ніж у випадку з автомобілями.

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