Цифрова платформа «ЕкоСистема» робить крок до боротьби з незаконною вирубкою лісів

16 мая 2023 г., 11:25

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«Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України» повідомляє, що уряд погодив проведення експериментального проєкту з видачі онлайн лісорубного квитка та сертифікату про походження деревини. Подати заявки та оформити відповідні дозвільні документи лісокористувачі зможуть на сайті національної платформи «ЕкоСистема». Зміни вступають у дію з 1 червня.

Лісорубний квиток – це дозвільний документ на заготівлю деревини. Він містить всю необхідну інформацію щодо кубатури, матеріально-грошової оцінки, характеристики деревини та інше. За 2022 рік «Держлісагентство» видало близько 38 тис. таких квитків, за 2021 рік – майже 59 тис.

Електронний лісорубний квиток видаватиметься на кожну окрему ділянку, де планується заготівля, і буде містити інформацію про всі види рубок. Дія документа поширюється на всіх лісокористувачів. Отриманий лісорубний е-квиток автоматично вноситься на карту сайту ДП «ЛІАЦ» та в систему «Електронного обліку деревини».

Сертифікат про походження деревини, який необхідний експортерам, тепер також можна буде отримати в електронному вигляді. Якщо раніше бізнесу для підтвердження легальності деревини потрібно було фізично подати заяву, зібрати документи, подати їх на оформлення, а потім забрати в паперовому вигляді, тепер це можна буде зробити онлайн.

«Це рішення уряду стане запобіжником незаконним вирубкам лісів та непрозорості ринку деревини. Тепер жоден кубометр лісу не «загубиться» та буде внесений в електронну систему обліку деревини», – вважає Руслан Стрілець, міністр захисту довкілля та природних ресурсів.

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