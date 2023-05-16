Apple почала тестувати чипи M3

16 мая 2023 г., 10:35

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Марк Ґурман (Mark Gurman) аналітик з Bloomberg, який відстежує тематику Apple, повідомив, посилаючись на свої джерела, що Apple вже активно готує наступний процесор - M3.





Компанія вже почала випробовувати комп'ютери Mac наступного покоління з чипами M3, тестуючи їх з додатками сторонніх розробників, щоб забезпечити сумісність зі своєю програмною екосистемою.





Минулого кварталу продажі комп'ютерів Mac впали на 31%, не дотягнувши до прогнозів аналітиків, які й так були несприятливими. Тому Apple ативізує розробки.





Тож як виглядає M3? Принаймні одна версія, що тестується, має 12 ядер процесора, 18 графічних ядер і 36 ГБ оперативної пам'яті. CPU складається з шести високопродуктивних ядер, які обробляють найбільш інтенсивні завдання, та шести енергоефективних ядер.





Сам чип у цьому конкретному тесті працює в майбутньому висококласному MacBook Pro з прийдешньою macOS 14.0 і, ймовірно, є базовою версією того, що стане M3 Pro, який буде представлений наступного року, зазначає Ґурман.





Ось як це можна порівняти з моделями початкового рівня M1 Pro та M2 Pro:





M1 Pro (випущений у жовтні 2021 року):

Вісім ядер процесора (шість високопродуктивних ядер/два енергоефективних ядра)

14 графічних ядер

32 ГБ оперативної пам'яті





M2 Pro (січень 2023 року):

10 ядер процесора (шість високопродуктивних ядер/чотири енергоефективних ядра)

16 графічних ядер

32 ГБ оперативної пам'яті





M3 Pro (у тестуванні):

12 ядер процесора (шість високопродуктивних ядер/шість енергоефективних ядер)

18 графічних ядер

36 ГБ оперативної пам'яті





Якщо чип на тестуванні - це дійсно M3 Pro базового рівня, це означає, що збільшення кількості ядер у порівнянні з M2 Pro буде аналогічним стрибку від M1 Pro до M2 Pro. Він мав би на два енергоефективних процесорних ядра і два графічних ядра більше. У цьому випадку обсяг оперативної пам'яті також збільшиться на 4 ГБ у топової конфігурації.





Якщо M3 Max отримає такий самий приріст, як і M2 Max (порівняно з M1 Max), це означатиме, що наступний високорівневий чип Apple для MacBook Pro може мати до 14 процесорних ядер і понад 40 графічних ядер. А можливо, що буде до 28 ядер процесора та понад 80 графічних ядер, порівняно з 64 ядрами в M1 Ultra.





Apple має намір переходити до випуску чипів за використання 3 нм процесу, що дозволить вмістити більше ядер в і без того невеликий процесор.





Ґурман вважає, що перші комп'ютери Mac з чипами M3 почнуть з'являтися наприкінці цього або на початку наступного року. Хоча перший 15-дюймовий MacBook Air з чипом M2 має з'явитися цього літа, компанія вже працює над iMac, а також MacBook Pro та MacBook на базі M3.

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