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Telly роздасть 500 тис телевізорів безкоштовно в обмін на постійний показ реклами

16 мая 2023 г., 12:35
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Новий американський стартап під назвою Telly має намір встановити безкоштовні двоекранні телевізори в будинках споживачів, заробляючи на продажі анонімних даних і постійному показі рекламі.

Telly була заснована у 20211 р. співзасновником Pluto TV Іллею Позіним (Ilya Pozin), який виїхав з росії у віці 17 років до США.

Стартап запропонує 500 000 безкоштовних 55-дюймових телевізорів споживачам, які будуть згодні отримувати постійний потік реклами у своїх домівках.

Телевізори від Telly мають роздільну здатність 4K та оснащені два екрани, інтегровану звукову панель і камеру для відеоконференцій із затвором для забезпечення конфіденційності.

Постійний стрім реклами буде йти на меншому дисплеї, який розміщено знизу основного, його Telly називає «розумним екраном».

В інтерв’ю виданню The Verge Даллас Лоуренс (Dallas Lawrence), директор зі стратегії Telly, сказав, що компанія зможе показувати рекламу на обох дисплеях, навіть коли телевізор не використовується.

Доходи від продажу реклами дозволили б оплатити безкоштовний телевізор, який компанія оцінила приблизно в 500 доларів у додатку до своїх умов надання послуг. Реклама на смарт-телевізорах стала майже повсюдною, відколи в середині 2010-х років почали масово використовувати перші підключені до інтернету телевізори.

Згідно з прес-релізом одного з партнерів Samsung, рекламодавці витратили понад 15 мільярдів доларів на рекламу на підключених телевізорах у 2021 році.

Нагадаємо, що Pluto TV, заснований серед інших Іллею Позіним, був одним із засновників, був проданий Viacom у 2019 році за 324 мільйони доларів. До запуску Telly Позін також заснував компанію Coplex, яка управляє «мільйонами доларів у сфері маркетингу та купівлі реклами в цифрових медіа».

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