LG представила рішення для цифрових вивісок

13 февраля 2025 г., 14:35

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Компанія LG Electronics (LG) представила свої останні інновації в галузі цифрових вивісок на виставці Integrated Systems Europe (ISE) 2025, яка проходила у Барселоні, Іспанія, з 4 по 7 лютого. Виставковий стенд LG під гаслом «Індивідуальні рішення, оптимізоване зростання» містив спеціальні зони для таких секторів бізнесу, як роздрібна торгівля, корпоративне право, освіта, транспорт і готельний бізнес. Представлені індивідуальні дисплейні рішення використовують найсучасніші технології компанії для задоволення різноманітних потреб клієнтів B2B, а також для покращення та розширення користувацького досвіду.



LG привернула увагу відвідувачів ISE за допомогою свого гігантського кінетичного LED-дисплея, що «змінює форму». Встановлений біля входу до виставкового стенда компанії, Kinetic LED використовує технологію штучного інтелекту, щоб захоплювати, розважати та дивувати. Екран, що складається з 88 з’єднаних LED-панелей, має розміри 7180×4090 мм. Поєднуючи світлодіоди та дзеркала, кубоподібні модулі кінетичного дисплея можуть обертатися на 360 градусів у горизонтальній площині, створюючи динамічні візуальні ефекти.



Відвідувачі стенда LG також могли насолодитися інтерактивним досвідом «трансформації зображень» із використанням Kinetic LED. Зробивши фото на свій смартфон і завантаживши його через QR-код, користувачі отримують унікальну версію свого зображення у стилі Pop Art, створену генеративним AI LG та показану на кінетичному дисплеї.



Також LG продемонструвала широкий спектр передових технологій, розроблених у співпраці зі своїми південнокорейськими та глобальними партнерами. Серед ключових партнерів LG — Triplet, компанія з аналітики поведінки клієнтів на основі штучного інтелекту; Kokomo 24/7, фірма, що спеціалізується на управлінні доступом до шкіл та рішеннях для реагування на надзвичайні ситуації; такі компанії, як Megapixel VR, Mo-Sys Engineering і Brompton Technology — лідери в галузі трансляційного обладнання та віртуального виробництва. LG також співпрацює з постачальниками корпоративних рішень для відеоконференцій Logitech, Cisco і Crestron, а також постачальником рішень для управління контентом вивісок BrightSign, щоб продемонструвати останні інновації у спільних технологіях.



LG вдосконалила свої дисплеї LG MAGNIT Micro LED, покращивши зручність встановлення, сумісність із контентом та енергоефективність. Завдяки новому дизайну монтажники тепер можуть регулювати відстань між LED-модулями з тильної сторони дисплея — раніше цю операцію можна було виконувати лише з передньої частини.



Крім того, оптимізовано сумісність дисплеїв LG MAGNIT із контролерами контенту, що гарантує оптимальну передачу кольорів та високу якість зображення. А зниження енергоспоживання в режимі очікування на 98% порівняно з попередніми моделями суттєво підвищило загальну енергоефективність.



На ISE 2025 LG вперше представила зовнішні цифрові вивіски з високою яскравістю та фірмовою технологією Anti-Discoloration, яка запобігає ефекту пожовтіння екрана, спричиненому тривалим впливом прямих сонячних променів. У 2024 році ця технологія LG стала першим рішенням у світі, яке отримало офіційну сертифікацію від Underwriters Laboratories (UL) — провідної міжнародної організації, що займається стандартами та тестуванням. Щоб продемонструвати свою лінійку налаштовуваних дисплеїв з Anti-Discoloration, LG облаштувала на своєму стенді симульовані зовнішні середовища: автобусну зупинку, спортивний стадіон і ресторан з обслуговуванням через вікно.



У ритейл-зоні стенда LG на ISE відвідувачі могли ознайомитися з комплексним набором рішень, створених спеціально для роздрібної торгівлі. Експозиція містила універсальні та зручні в монтажі модульні кіоски другого покоління від LG, а також три моделі цифрових вивісок (US5P, UV5N і UP5Q) із зовнішніми корпусами, сертифікованими відповідно до найсуворіших міжнародних стандартів пожежної безпеки (BS476 у Великій Британії та EN13501-1 у ЄС).



LG також представила повну лінійку рішень LG CreateBoard, розроблених як для освітніх, так і для корпоративних середовищ. До лінійки входять три моделі: LG CreateBoard Pro, LG CreateBoard і LG CreateBoard Core, кожна з яких орієнтована на різні потреби користувачів. Флагманська модель LG CreateBoard Pro вирізняється розширеною функціональністю для підвищеної продуктивності, тоді як LG CreateBoard Core надає основні можливості в доступному ціновому сегменті.



Крім того, LG приділяє особливу увагу LG Business Cloud — онлайн-платформі, яка дозволяє зручно та централізовано керувати й користуватися комерційними дисплеями компані.



«LG прагне надавати комерційні дисплейні рішення, адаптовані до унікальних потреб різних бізнес-середовищ, — зазначив Пак Хьон Сей, президент LG Media Entertainment Solution Company. — Як лідери в B2B-сегменті, ми зосереджені на розробленні інноваційних рішень, які підвищують цінність комерційних, громадських та освітніх просторів, створюють трансформаційний користувацький досвід і сприяють зростанню й успіху наших клієнтів».

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