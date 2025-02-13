QNAP TS-h765eU - новий стійковий NAS на 4 відсіки для розміщення в обмеженому просторі

13 февраля 2025 г., 13:35

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Компанія QNAP розширила свій асортимент мережевих сховищ малої глибини, призначених для зберігання даних на кордоні. Новий NAS TS-h765eU для монтажу в стійку глибиною 1U з 4 відсіками та підтримкою 2,5GbE має меншу глибину корпусу і підходить для невеликих медіа шаф та настінних мережевих стійок в умовах обмеженого простору в офісах або на виробництві. Модель TS-h765eU постачається за довгостроковими контрактами до 2031 року, що робить її надійним вибором NAS для організацій, які планують довгострокові проєкти або розгортання на кількох майданчиках.



Зазначається, TS-h765eU поєднує в собі високу продуктивність, багатозадачність і широкі можливості розширення вводу-виводу для задоволення різноманітних вимог додатків. NAS оснащений процесором Intel Atom x7000C Series, підтримує вбудовану оперативну пам'ять DDR5 об'ємом 8 ГБ з можливістю поновлення до 16 ГБ (In-Band ECC), має два порти 2,5GbE і надає чотири 3,5-дюймових відсіки для дисків SATA та три слоти E1.S/M.2 PCIe NVMe для встановлення твердотільних накопичувачів E1.S/M.2. 2280 для підвищення продуктивності читання/запису або модернізації до 10GbE за допомогою мережевих модулів інтерфейсу E1.S. Працюючи під управлінням операційної системи QuTS hero на базі ZFS, TS-h765eU ставить на перше місце цілісність даних, незмінність із захистом WORM та потужне скорочення обсягу даних.



«У сучасних ІТ-додатках важлива кожна секунда, і наявність сховища даних поруч може стати вирішальним фактором. NAS TS-h765eU з малою глибиною стійки підходить для прикордонного зберігання даних, а його продуктивність і можливості розширення вводу-виводу не страждають через компактний формфактор», - каже Енді Чуанг (Andy Chuang), менеджер з продукції QNAP. «Користувачі можуть використовувати NAS TS-h765eU в парі з комплектом коротких напрямних QNAP Rail-S01 і JBOD з малою глибиною, що спрощує встановлення в невеликих медіашафах і знижує загальну вартість володіння».



Ключові особливості TS-h765eU



Максимально ефективне використання простору: Мала глибина 1U - 292,1 мм (12 дюймів) - підходить для невеликих шаф або настінних мережевих стійок, що робить його зручним для встановлення в офісах, на заводах, у мультимедійних кімнатах, мобільних мовних машинах або невеликих ІТ-кімнатах.



Процесор Intel Atom нового покоління: Оснащений 4-ядерним процесором Intel Atom x7405C (до 3,4 ГГц) для багатозадачності та важких робочих навантажень.



Удосконалена оперативна пам'ять DDR5: Вбудована пам'ять DDR5 без ECC (з можливістю розширення до 16 ГБ) вирізняється високою продуктивністю та низьким енергоспоживанням; підтримується In-Band ECC (IBECC) для посиленого захисту даних.



Видатні можливості розширення: Три вбудовані слоти E1.S/M.2 PCIe NVMe дають змогу встановити два мережевих модулі QNAP QXG-ES10G1T QNAP QXG-ES10G1T E1.S - 10GbE для швидшого мережевого під'єднання; або встановити три твердотільних накопичувачі E1.S/M.2 2280 для пулів SSD-сховищ або SSD-кешування для підвищення IOPS.



Стійкість до майбутнього: Підтримка твердотільних накопичувачів E1.S (висота 5,9/9,5/15 мм), що забезпечують вищу щільність зберігання, захист від втрати живлення (PLP), підтримку гарячої заміни та краще тепловідведення.



Чудові можливості мережевого під'єднання: Забезпечте високошвидкісну мережеву взаємодію завдяки двом вбудованим портам 2,5GbE, а за потреби можна збільшити пропускну здатність до двох портів 10GbE. Вища пропускна здатність можлива у разі ввімкнення функції Port Trunking або SMB Multichannel для прискорення передавання даних, доступу до великих файлів, резервного копіювання та відновлення.



Зручне розширення сховища: Вбудований порт USB 3.2 Gen 1 дає змогу під'єднати до TS-h765eU USB JBOD TR-004U від QNAP із малою глибиною для додаткового зберігання та резервного копіювання даних.

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