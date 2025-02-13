Qualcomm представила мобільну платформу Snapdragon 6 Gen 4

13 февраля 2025 г., 15:34

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Компанія Qualcomm Technologies оголосила про випуск мобільної платформи Snapdragon 6 Gen 4, що забезпечує приголомшливу продуктивність, збільшений час автономної роботи та підтримку першого в серії покоління штучного інтелекту для більшої кількості користувачів по всьому світу. Зазначається, платформа Snapdragon 6 Gen 4 створена для того, щоб переосмислити повсякденні завдання і перетворити їх на незвичайний досвід. Платформу розробили для широкого кола користувачів - від геймерів, які шукають 4K-зображення і бездротове аудіо без втрат з Snapdragon Sound, до професіоналів, які потребують надійного з'єднання практично в будь-якому місці, і творців, які знімають фото і відео з яскравістю вдень і вночі.



«Snapdragon 6 Gen 4 зробить наступний стрибок уперед для смартфонів середнього рівня завдяки значним досягненням у галузі штучного інтелекту, ігор і фотографії», - говорить Діпу Джон (Deepu John), старший директор з управління продуктами Qualcomm Technologies. «Ця платформа забезпечує новий рівень продуктивності та енергоефективності, даючи змогу користувачам працювати практично будь-де завдяки надшвидкісним технологіям 5G і Wi-Fi, що підвищує ефективність їхньої повсякденної діяльності, чи то ігри, творчість, чи то робота».



Очікується, що мобільна платформа Snapdragon 6 Gen 4 буде доступною в смартфонах провідних OEM-виробників, включно з Realme, OPPO і Honor, найближчими місяцями.

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