Квартальные результаты Seagate превзошли прогнозы

22 июля 2021 г., 17:43

Компания Seagate сообщила о квартальной прибыли в 2 долларов на акцию, что превзошло консенсус-прогноз биржевых аналитиков в 1,86 долл. Для сравнения, год назад прибыль производителя составляла 1,20 доллара на акцию.



Квартал назад ситуация была очень похожа - ожидалось, что Seagate опубликует прибыль в размере 1,30 доллара на акцию, в то время как на самом деле он принес прибыль в размере 1,48 долл.



Seagate сообщила о выручке в размере 3,01 млрд долл. за квартал, закончившийся в июне, что также оказалось выше прогнозов в среднем на 1,65%. Год назад ее выручка составляла 2,52 млрд долл.



Акции Seagate с начала года прибавили около 37,5% против роста S&P 500 на 15,1%.

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