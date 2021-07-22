«ІТ-Інтегратор» впровадив у бізнес-школі «МІМ-Київ» рішення для змішаного навчання

22 июля 2021 г., 15:55

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Компанія «ІТ-Інтегратор» впровадила комплекс сучасного інтерактивного обладнання для змішаного навчання у одній з найвідоміших бізнес-шкіл країни – «МІМ-Київ». Комплекс складається із сучасних мультимедійних дошок Newline, ПК та програмного забезпечення для навчання. Дистриб’ютором обладнання виступила компанія AV-Pro.

Після запровадження карантину навчання в «МІМ-Київ» відновилося в онлайн-форматі. Вперше за 32 роки діяльності школа зіткнулася з об'єктивними обмеженнями у невіддільних складових навчального процесу: живому спілкуванні, дискусіях, груповій роботі. Нові виклики підштовхнули керівництво бізнес-школи до необхідності пришвидшувати розвиток технологічної бази. Менеджмент розумів, що карантинні обмеження триватимуть довго і тому школа має знайти технологічні рішення, які дозволять зробити навчальний процес в комбінованому режимі онлайн+офлайн максимально ефективним. Для реалізації проєкту був обраний технологічний партнер бізнес-школи – компанія «ІТ-Інтегратор».

Завдяки новому обладнанню, студенти мають змогу повноцінно здобувати нові знання та навички з будь-якої точки світу, брати участь у офлайн-дискусіях та бізнес-симуляціях онлайн. «Сучасні технології за останні 1,5 роки стали неодмінним інструментом навчального процесу. Студенти бізнес-школи – це бізнесмени й менеджери, які поєднують роботу і навчання. Для них формат онлайн- та змішаної освіти – це одночасно і зручність, і необхідність», – коментує Надія Омельченко, віцепрезидентка «ІТ-Інтегратор».

«Ми інвестуємо в обладнання тому, що ми розуміємо, що сучасний освітній процес неможливий без нього. Звісно, якість освіти – це в першу чергу викладачі та слухачі. Але, з іншого боку, без якісного обладнання сьогодні неможливий якісний навчальний процес та комбіноване, онлайн+офлайн навчання», – коментує Ірина Тихомирова, президентка бізнес-школи «МІМ-Київ».

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