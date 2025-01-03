LG анонсувала сенсорне рішення для салону автомобіля на основі AI

3 января 2025 г., 16:35

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Компанія LG Electronics (LG) заявила про плани представить рішення AI In-Vehicle Experience на виставці CES 2025. Це сенсорне рішення для салону автомобіля на основі AI розроблене для підвищення безпеки та зручності водіння з використанням Vision AI від LG для виявлення та реагування на потреби пасажирів, а також для оптимізації умов усередині машини. Створене під гаслом «Життя гарне 24/7 із шанобливим інтелектом», це рішення на основі штучного інтелекту буде представлене разом з іншими AI-інноваціями LG на стендах компанії на CES 2025.



Досвід використання штучного інтелекту в автомобілі починається з виявлення й аналізу як водія, так і салону в режимі реального часу за допомогою двох ключових систем: системи моніторингу водія (DMS) та системи моніторингу водія й салону (DIMS). Вони обидві працюють на базі Vision AI та будуть продемонстровані за допомогою занурювальних інтерактивних симуляцій на CES 2025, що дозволить учасникам протестувати салон автомобіля майбутнього. Ці симуляції покажуть, як технологія LG може точно аналізувати умови водіння та стан водія в режимі реального часу, пропонуючи практичну демонстрацію досвіду використання AI в автомобілі.



Сенсорне рішення на основі штучного інтелекту, яке займає центральне місце в баченні LG щодо інновацій у сфері мобільності, інтуїтивно адаптується до індивідуальних уподобань і потреб, надаючи такі індивідуальні послуги, як персоналізовані маршрути водіння, оновлювані в режимі реального часу дані про дорожні умови, найближчу інфраструктуру та визначні місця. DMS може визначати фізичний та емоційний стан водія за допомогою моніторингу серцевого ритму в режимі реального часу та розпізнавання виразу обличчя. Ця система допомагає підвищити безпеку дорожнього руху, попереджаючи користувачів про їхній рівень пильності та загальне самопочуття, а також надаючи їм легкий спосіб відстежувати свій стан здоров'я з часом. Використання технології Vision AI та високотехнологічних датчиків у салоні підкреслює прагнення LG впроваджувати передові інновації, які розширюють досвід мобільності.



«Завдяки технології шанобливого інтелекту виняткове рішення LG для салону автомобіля дозволяє автовиробникам надавати продуктивність, якість і гнучкість, забезпечуючи при цьому водіям і пасажирам більш безпечний і приємний досвід на дорозі», — сказав Ин Сок Хьон, президент LG Vehicle Solution Company.

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