НАТО посилить присутність у Балтійському морі після інциденту з пошкодженням кабелю

3 января 2025 г., 15:50

0

Tweet

Перерізання на Різдво чотирьох інтернет-кабелів і одного силового кабелю змусить НАТО посилити свою присутність у Балтійському морі.



Минулого тижня Фінляндія захопила судно Eagle S, що перевозило російську нафту, за підозрою в тому, що воно стоїть за відключеннями.



«НАТО посилить свою військову присутність у Балтійському морі», - заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте (Mark Rutte).



Президент Фінляндії Александр Стубб (Alexander Stubb) додав: «Ми домовилися з Естонією, і... наше бажання - посилити присутність НАТО».



Три з перерізаних інтернет-кабелів, а також кабель Estlink 2 потужністю 658 МВт з'єднували Фінляндію та Естонію.



Естонія почала військово-морську операцію із захисту кабелю Estlink 1 потужністю 358 МВт, що залишився. «Якщо виникне загроза критично важливій підводній інфраструктурі в нашому регіоні, буде прийнято відповідь», - заявив міністр закордонних справ країни Маргус Цахкна (Margus Tsahkna).



Фінські війська піднялися на борт судна Eagle S, розслідування триває. Lloyd's List повідомляє, що на танкері перебувало підозріло високотехнологічне обладнання, ненормальне для торгівельного судна, включно з «безліччю ноутбуків» із клавіатурами для турецької та російської мов.



Слідчі заявили, що виявили на морському дні слід від волочіння, що простягнувся майже на 100 км навколо місця обриву електричного кабелю.



«Ми вважаємо, що слід від якоря судна Eagle S», - сказав головний слідчий поліції Самі Пайла (Sami Paila) в інтерв'ю фінській національній телекомпанії Yle. «Нам вдалося прояснити це питання завдяки підводним дослідженням».



Навесні цього року Естонія планує від'єднати свою енергосистему від старої радянської мережі та під'єднатися до центральної європейської мережі.



Очікується, що ремонт кабелю займе кілька місяців і призведе до підвищення вартості електроенергії для естонців.



Цей інцидент стався всього через місяць після того, як судно було запідозрено в навмисному протягуванні якоря на 111 миль морським дном, щоб обірвати два підводні кабелі в Балтійському морі. Це судно також було взято на абордаж, і наразі триває розслідування.



Минулого місяця наземний інтернет-кабель, що з'єднує Швецію і Фінляндію, було перерізано у двох різних місцях.

Комп’ютерний розум: генеративний штучний інтелект у рішеннях AWS