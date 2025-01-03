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IBM та GlobalFoundries врегулювали зустрічні судові позови

3 января 2025 г., 17:25
Агентство Reuters повідомило, що GlobalFoundries та IBM врегулювали зустрічні судові процеси.
 
GlobalFoundries звинувачувалася в порушенні контракту з IBM, а Голубий гігант - у неправомірному використанні комерційної таємниці виробника чипів.
 
У спільній заяві компанії заявили, що умови врегулювання є конфіденційними і дозволять їм «дослідити нові можливості для співпраці».
 
GlobalFoundries купила заводи IBM з виробництва напівпровідників у 2015 році. Шість років поспіль IBM подала позов до суду штату Нью-Йорк проти компанії, що базується на Мальті, за нібито порушення контракту на суму 1,5 мільярда доларів на виробництво її високопродуктивних чіпів.
 
GlobalFoundries, мажоритарним власником якої є суверенний фонд Абу-Дабі Mubadala, у 2023 році окремо подала до федерального суду Нью-Йорка позов проти нью-йоркської компанії IBM Armonk за нібито незаконне привласнення її комерційної таємниці щодо виробництва чипів. А також у тому, що дані були передані Intel та японському консорціуму Rapidus під час партнерства з цими двома компаніями.
 

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