Lenovo совместно с Realwear предложат корпоративным клиентам AR-решения

7 сентября 2021 г., 10:25

0

Tweet

Компании Lenovo и Realwear объявили о старте сотрудничества в области решений с использованием технологий дополненной реальности.



Как отмечается, объединенные технологии и ресурсы компаний позволят клиентам развертывать и масштабировать подходящие технологии расширенной реальности (Extended Reality, XR).



В рамках сотрудничества Lenovo сертифицировала устройства Realwear HMT-1 для использования на базе своей платформы Thinkreality, что расширит доступ сотрудников, непосредственно задействованных в производстве, к оптимизированным 2D-приложениям, которые управляются без использования рук. Кроме того, компания Lenovo будет распространять семейство носимых устройств с использованием технологий дополненной реальности Realwear HMT-1 через свою международную дистрибьюторскую сеть.



Thinkreality — это независимое от облачных и аппаратных платформ решение для развертывания в корпоративных средах, одно из самых высокоэффективных и гибких корпоративных программных решений в сфере расширенной реальности в мире. Платформа предоставляет корпоративным клиентам передовые инструменты разработки и управления, в том числе комплект для разработки программного обеспечения, службы управления контентом и устройствами, интеграцию корпоративных приложений, надежный портал для разработчиков и готовые к использованию микросервисы.



Thinkreality также включает в себя сертифицированные решения «под ключ» для критически важных сценариев использования технологий расширенной реальности — от удаленной поддержки, управления производственным процессом и обучения до визуализации данных, которые получены дистанционно, и совместной разработки. Клиенты, использующие устройства на платформе Thinkreality, сразу получают доступ к этим приложениям для распространенных сценариев использования, не тратя дополнительное время или средства на разработку контента.



С добавлением устройства Realwear HMT-1 платформа Lenovo Thinkreality теперь поддерживает полный спектр решений, который охватывает все сферы технологий расширенной реальности. Эти решения включают в себя как технологии дополненной реальности с использованием устройства Realwear HMT-1, которые действуют по принципу «сначала реальность, затем цифровая информация», так и технологии «погружающего, но не изолирующего» рабочего процесса с использованием новых интеллектуальных очков Thinkreality A3 и ориентированных на окружающее пространство очков Thinkreality A6 с прозрачными линзами, а также технологии полного погружения в виртуальную реальность (VR) с использованием универсального VR-шлема Lenovo Mirage VRS3.



Монокулярное устройство Realwear HMT-1, предназначенное для эксплуатации в тяжёлых условиях, предоставляет промышленным рабочим доступ к информации и консультационным услугам специалистов в режиме реального времени, освобождая руки и поле зрения для выполнения рабочих операций. Система позволяет сотрудникам использовать команды для голосового управления даже в условиях повышенного уровня шума для совместной работы с удаленными специалистами или навигации по сложным технологическим регламентам производственных процессов с целью снижения количества процедурных ошибок. Устройство Realwear полностью совместимо со средствами индивидуальной защиты рабочих, специально разработано для использования в промышленных условиях и на предприятиях, а также оснащено единственной в этой категории аккумуляторной батареей с функцией «замены непосредственно во время работы, рассчитанной на «полную смену».



Модуль Realwear HMT-1 работает с сотнями функциональных программных приложений, разработанных партнерами Realwear Ready Solution, каждое из которых оптимизировано для полностью голосового управления без использования рук. Это подразумевает отсутствие прокрутки, смахивания, а также других жестов или касаний — только простые голосовые команды. HMT-1 может использоваться для удаленных видеозвонков с профильными специалистами, навигации по документам, управления производственными процессами, заполнения мобильных форм и визуализации данных промышленного интернета вещей. Устройство включает в себя более 200 приложений с голосовым управлением для сотен сценариев использования в производстве.



«Чтобы воплотить в жизнь концепцию Thinkreality, которая заключается в том, чтобы упростить разработку, развертывание и управление корпоративными решениями с использованием технологий расширенной реальности в требуемом масштабе, Lenovo сотрудничает с развивающейся экосистемой поставщиков аппаратных и программных решений, — сказал Джон Першке (Jon Pershke), вице-президент по стратегии и развитию перспективных бизнес-направлений подразделения Intelligent Devices Group компании Lenovo. –Подключение проверенного в эксплуатации монокулярного устройства Realwear к платформе Thinkreality означает, что мы сможем обеспечивать поддержку еще большего и постоянно растущего числа корпоративных клиентов по мере того, как они предоставляют промышленным рабочим передовые технологические решения с использованием расширенной реальности, которые повышают уровень безопасности на рабочем месте и обеспечивают беспрецедентные показатели окупаемости инвестиций».



Платформа и устройства Thinkreality поддерживаются Lenovo Integrated Solution Services (LISS), глобальной программой комплексного обслуживания, которая обеспечивает работу соответствующего оборудования и программного обеспечения, а также предоставляет услуги для обеспечения расширенного уровня обслуживания на протяжении всего жизненного цикла решения.

Вы можете подписаться на нашу страницу в LinkedIn!