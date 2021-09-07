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Глобальные поставки TWS-наушников выросли на 27%

7 сентября 2021 г., 11:05
Глобальные поставки TWS-наушников выросли на 27%

Мировой рынок беспроводных наушников (TWS) продолжает демонстрировать активный рост. По оценкам Counterpoint Research, в годовом сравнении поставки выросли на 27% «YoY».

Apple потерял весомую долю как в объемах отгруженных устройств, так и в объеме выручки. Связывается это как со значительно возросшей конкуренцией, так и с существенным удешевлением отдельных моделей. Впрочем, намеченный на октябрь выход третьего поколения AirPods, должен заметно улучшить нынешнюю ситуацию. Samsung сумела заметно расширить имеющиеся позиции в премиум-сегменте, тогда как Xiaomi активно росла в ценовом диапазоне моделей до 100 долл. За счет успешного развития на домашнем, индийском, рынке, отлично сработала boAt.

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