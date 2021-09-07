Суд в США отказался признать изобретателем искусственный интеллект

7 сентября 2021 г., 9:15

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Судья западного округа Виргинии, Леони Бринкема (Leonie Brinkema), поддержала решение патентного ведомства США отклонить заявки на изобретение, поданные от имени «творческой машины» под названием DABUS.

В постановлении, изданном в прошлый четверг, Бринкема заявила, что на вопрос, может ли машина искусственного интеллекта квалифицироваться как изобретатель в соответствии с патентным законодательством, ответ — «безусловно, нет».

«Возможно в дальнейшем, по мере развития технологий, наступит время, когда ИИ достигнет уровня сложности, который сможет удовлетворить общепринятые представления об изобретательстве, — сказала она. — И если это произойдет, то решать, расширять ли (и как именно) охват патентного права, должен будет Конгресс».

Создатель машины DABUS, Стивен Талер (Stephen Thaler), подал заявку на получение патента от её имени в 2019 году. Представители Патентного Бюро США тогда пришли к выводу, что ИИ не может быть обладателем патента, поскольку не является индивидуумом.

Сам Талер объяснял свои действия тем, что поскольку автором изобретений был ИИ, было бы некорректно их присваивать.

Одним из упомянутых изобретений был световой бакен, который мигает для привлечения внимания, а вторым — контейнер для напитков, «основанный на фрактальной геометрии».

Адвокат Талера, Райан Эбботт, возглавляющий проект «Искусственный изобретатель» (Artificial Inventor), сказал, что они подадут апелляцию на это решение. Он заявил: «Мы считаем, что включение ИИ в число изобретателей соответствует как букве, так и цели Патентного права США».

Позиция Эбботт и Талера ранее нашла понимание в Австралии. Федеральный суд этой страны поддержал их. Вердикт, обнародованный в июле, гласит: «изобретателем, в понимании (Патентного) Закона, может быть система или устройство искусственного интеллекта... Это соответствует Закону. И это соответствует продвижению инноваций».

Кроме того, по словам Эббота, проект Artificial Inventor уже получил, впервые в мире, патент для DABUS в Южной Африке.

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