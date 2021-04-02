Lenovo представила мобильные рабочие станции ThinkPad P

2 апреля 2021 г., 14:10

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ThinkPad P14s, P14s i и P15s — мобильные рабочие станции Lenovo. Устройства созданы для работы в дороге с возможностью быстро запускать высокопродуктивные приложения, например AutoCAD LT, Autodesk Revit и SolidWorks. 14-дюймовый ThinkPad P14s наделен вычислительной мощностью мобильных процессоров AMD Ryzen серии 5000 со встроенной графикой AMD Radeon. 15-дюймовый ThinkPad P15 может быть оснащен процессором Intel Core 11-го поколения, профессиональной дискретной графической картой NVIDIA T500 с увеличенным количеством ядер CUDA, повышенной производительностью и видеопамятью 4 ГБ. Благодаря заводской калибровке цвета X-Rite, отвечающей за точную цветопередачу, обновленные ноутбуки обеспечивают баланс между мощностью и мобильностью.

Технические характеристики ThinkPad P:

• Процессор Intel Core vPro 11-го поколения или новейший мобильный процессор AMD Ryzen серии 5000 (в максимальной конфигурации).



• 14-дюймовый дисплей с поддержкой технологии HDR, Dolby Vision и яркостью до 500 нит или 15,6-дюймовый дисплей с поддержкой технологии HDR, Dolby Vision и яркостью до 600 нит.



• Графический процессор Intel Iris Xe или видеокарта NVIDIA T500; интегрированная графика AMD Radeon с процессорами AMD Ryzen (только на модели P14s).



• Wi-Fi 6E на моделях с процессором Intel, Wi-Fi 6 на моделях с процессором AMD.



• До 4×4 MIMO CAT16 4G на P14s i и P15s; до 2×2 MIMO CAT12 4G на P14s.



• Гибридная ИК-веб-камера с разрешением HD.



• Акустическая система Dolby Audio с обращенными к пользователю динамиками.



• Портфель решений безопасности ThinkShield, включая считыватель отпечатков пальцев Match-on-Chip Fingerprint Reader и дополнительный считыватель смарт-карт.

«Удаленная работа и гибридные модели работы побуждают производителей улучшать аудио-технологии, веб-камеры и возможности безопасности для эффективной совместной работы и продуктивности, — комментирует Джерри Парадайз (Jerry Paradise), вице-президент направления глобального портфеля коммерческих устройств и управления продуктами подразделения PC and Smart Devices (PCSD). — Разработка, проектирование, производство и внедрение инновационных технологий, предлагающих выбор и отвечающих потребностям пользователей, являются неотъемлемой частью ДНК бренда ThinkPad. То, что мы делаем это при достижении целей по сокращению потребления энергии и выбросов, демонстрирует нашу приверженность устойчивому будущему».

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